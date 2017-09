25 Jahre Esperanza – 25 Jahre Hoffnung

50 Grundschulen im Hochland von Guatemala, die mit mehr als 1 Million Euro Spendengeldern von Esperanza e.V. realisiert wurden

Dr. Peter Liese, MdEP und Gründungsmitglied von Esperanza e.V. – Verein zur Förderung der Entwicklung in Mittelamerika, präsentierte bei der Pressekonferenz anlässlich des Vereinsjubiläums viele Fakten und erzählte sehr persönlich von der Gründungsmonaten. Er selbst arbeitete 1992 als junger Arzt einige Monate in Guatemala, brachte die Idee der aktiven Entwicklungshilfe zurück mit ins Sauerland und gründete damals Anfang September vor 25 Jahren mit 15 anderen Sauerländern Esperanza e.V..

Was der Verein mit seinen 127 Mitgliedern gemeinsam mit dem Architekt Luis Palacios erreicht hat, welche Projekte und Schwerpunkte mit Esperanza umgesetzt werden und wie die Arbeit in Guatemala funktioniert, steht in der nächsten WOLL-Ausgabe für Meschede, Bestwig und Umgebung, die ab dem 24. November erhältlich ist!