Warstein, 2. September 2017 – Seit heute ist die Luftflotte der Warsteiner-

Ballonhüllen um einen Himmelskoloss reicher. Bei herrlichstem

Sonnenschein taufte Catharina Cramer zum Abendstart das Luftgefährt des

Piloten Thomas Voss aus Hamburg. Die Ballonhülle mit der Kennung DOWHH

und dem bürgerlichen Namen „Hansestadt Hamburg“ ziert das neue

Firmen-Logo der Warsteiner Brauerei.

„Ich wünsche dem Ballon allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unter demmKorb, sanfte Landungen, gutgelaunte Passagiere, dass immer nur ein lauer Luftzug

das Luftschiff umspielt“ – mit diesen Worten und einem ordentlichen Schluck Warsteiner Premium Pilsener aus der Magnum Tulpe übergab Cramer den Ballon seiner Bestimmung.

Der Neuling in der Warsteiner Flotte bringt es auf 7000 Kubikmeter Inhalt bei einer Höhe von 30 Metern und einem Durchmesser von 18 Metern. Stationiert ist er in Hamburg. Nach seiner Taufe entstiegen er und 111 weitere Heißluftballone in den blauen Abendhimmel in Richtung Ruhrtal. Später am Abend rüstete Voss seinen neuen Warsteiner-Ballon noch einmal zum Night-Glow auf und leuchtete mit den 22 anderen Ballonhüllen um die Wette.

Weitere Informationen zum Programm der 27. Warsteiner Internationalen Montgolfiade

sind auf der Homepage www.warsteiner-wim.com zu finden.