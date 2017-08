Die Volksbank Reiste-Eslohe hat als Premiumpartner des Reister Marktes in diesem Jahr erstmalig den Wanderpokal „Miss Reiste“ für die beste Milchkuh aller Klassen vergeben. Als Attraktion auf dem Reister Markt wurde dieser Pokal durch den bundesweit bekannten Motorsägenkünstler Tasso Wolzenburg aus einem Eichenstamm gefertigt. Im Anschluss an den Markt wird nun jährlich die „Miss Reiste“ namentlich eingraviert.

Dr. Stefan Eckhardt vom Vorstand der Volksbank freute sich, diesen Pokal dem Vorstand des Reister Marktes im Rahmen der Prämierung zu übergeben. Um den 100kg schweren Pokal der Öffentlichkeit auch außerhalb der Veranstaltung zugänglich zu machen, wird dieser jeweils in den Wochen vor und nach dem Reister Markt wechselseitig in den Volksbankstellen in Eslohe und Reiste ausgestellt.