Die Warsteiner Internationale Montgolfiade ist immer einen Ausflug Wert – vor allem in diesem Jahr. Denn noch nie waren so fantasievolle Formen am Start, wie zur 27. Auflage. So überrascht uns in diesem Jahr der bereits durch Woody Woodpecker und die Kängurus Tom und Polly bekannte Brasilianer Filipe Tostes mit einem Seepferdchen, das auf den Namen Neptuno getauft ist. Die Sonderform, gebaut 2015 in Brasilien vom Hersteller Air Fly Balonismo, ist mit einer Gesamthöhe von 34 Metern und einem Gewicht von 220 Kilogramm ausgestattet und wird die Crew beim Aufrüsten viel Schweiß kosten.

Ein bisschen kleiner und zarter als das Seepferdchen ist die Sonderform von Filipes brasilianischem Piloten-Kollegen Luiz Paolo Gnecco Rodrig. Jack der Pelikan ist ein Hingucker für die ganze Familie. Der Pelikan als komplett Figur mit einem Fisch im Schnabel weist bei einer Gesamthöhe von 26 Metern ein Gewicht von 168 Kilogramm auf. Der Heißluftriese wurde 2016 in Brasilien gebaut und feierte auch dort Premiere. Bei der 27. WIM werden die beiden südamerikanischen Sonderformen erstmals zu Gast sein.

Als Gast seinen Dienst schieben wird auch der Wachmann der königlichen Garde „Busby“. Der 25 Meter hohe und allseits bekannte Beschützer der englischen Queen guckt nicht ganz so mürrisch wie seine menschlichen Brüder und ist mit 180 Kilogramm kein Leichtgewicht. Die imposante Ballonhülle ist erst in diesem Jahr von Cameron Balloons angefertigt worden und feiert mit seinem Piloten Paul Burrows somit Deutschlandpremiere.

Ebenfalls zum ersten Mal mit dabei ist die wohl bekannteste Sonderform, die in diesem Jahr den Warsteiner Himmel bunter machen wird: ein Einzeller mit Namen Stuart. Der Minion wird mit seinem Piloten Nick Langley vor allem die zahlreichen Kinder auf der WIM begeistern. Schließlich sind die meisten doch Fans der kleinen, gelben, unbeholfenen Minions, die dauerhaft „Banana?!?“ ausrufen. Mit einem Hüllen-Ausmaß von knapp 36 Metern in der Höhe würden in sein gigantisches Volumen ganze 122.000 Original Minions passen. Allein seine Brille im Einaugenformat hat die Ausmaße eines Familien-Autos. Auf seiner Europatournee zum Filmstart von „Ich-Einfach unverbesserlich 3“ stattet der Minion mit seinem Piloten Langley dem Sauerland einen Besuch ab. Zum ersten Mal wird die „Stuart“-Sonderformen bei der WIM zu Gast sein.