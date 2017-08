Am Samstag den 26.8. und Sonntag den 27.8. ist es soweit: Das „Rennen am Neheimer Dom“ ist zurück und die „1. Sauerlandrundfahrt durch Südwestfalen“ findet erstmalig statt. Der Samstag startet für die Radsportfans ab 16 Uhr auf dem Neheimer Innenstadtkurs mit einem Kinderrennen und erreicht mit dem Männerrennen ab 18:30 Uhr seinen Höhepunkt. Hier werden die Mendener Straße, der Fresekenhof und Burgstraße komplett bis nach dem Rennende um circa 20 Uhr gesperrt sein. Am Sonntag beginnt die „1. Sauerlandrundfahrt durch Südwestfalen“ ab 10 Uhr mit der Fahrer-Präsentation und einem „Frühshoppen“ für die Fans auf der Neheimer Marktplatte. Gestartet wird dann um 11 Uhr 15. Durch die zeitweise Vollsperrung des Verkehrs kann es für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer entlang der Strecke zu Behinderungen kommen. Die Sauerlandrundfahrt führt von Neheim über Hüsten, Arnsberg, Oeventrop, Lattenberg, Hirschberg, Stimm Stamm, Meschede, Calle Wallen, Berge, Visbeck, Westenfeld, Sundern, Endorf, Salwey, Eslohe, Hengsbeck, Menkhausen, Dorlar, Bad Fredeburg, Gleidorf, Winkhausen, Oberkirchen, Nordenau, Altastenberg und Winterberg.

Die Veranstalter des RC Victoria Neheim e.V. und der helfenden Vereine und Städte sind sich sicher: Die Premiere des Rennens ist gleich ein Bundesligarennen mit einem Begleittross wie man ihn normal nur bei internationalen Rennen sieht. „Tour de France Feeling“ also in der Heimat. Die Anwohner sind herzlich an der Strecke willkommen und können dieses Ereignis live miterleben.“

Weitere Infos und Streckenbeschreibung sind auf www.sauerlandrundfahrt.de zu finden. Die Durchfahrtszeiten der jeweiligen Orte sind im Anhang aufgeführt.