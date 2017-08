Schmallenberg/ Winterberg/ Medebach / Hallenberg. Einen spannenden Tag erlebten die Kinder bei der diesjährigen MIKE Ranger-Tour der Volksbank Bigge-Lenne auf dem Kyrill-Pfad in Schanze. Unter der fachkundigen Anleitung von Ranger Ralf Schmidt und Assistent Lukas erkundeten die MIKE-Clubmitglieder den Rothaarsteig und seine aufregende Natur. Dabei durchquerten sie den Wald über Stock und Stein, kletterten über umgestürzte Bäume, balancierten über Naturbrücken und entdeckten sogar frische Wisentspuren. Immer mit dabei – Hündin Cora. Spielerisch wurde der Wald erkundet und zahlreiche Fragen geklärt: „Wo wohnt der Fuchs?“, „Was ist das für ein Pilz?“, „Warum heißt der Weg Kyrill-Pfad?“

Im Anschluss backten die Kinder am Lagerfeuer Stockbrot und erhielten in einer feierlichen Zeremonie ihre Ranger-Kid Urkunde. „Es war richtig aufregend! Ich wusste nie was mir auf unserem Weg als nächstes begegnet“, freute sich der 6-jährige Ole aus Bad Fredeburg. Da konnte selbst das Nieselwetter keinem die Laune verderben und der Tag wurde für alle zu einem einzigartigen Erlebnis.

Das nächste Ferien-Highlight findet am für am 24. August 2017 statt. Dann geht es für die FREEWAY-Clubmitglieder in Richtung Köln ins Phantasialand. Die jüngeren MIKE-Clubmitglieder können in Begleitung eines Erwachsenen natürlich auch mitfahren. Noch sind einige wenige Plätze frei. Also schnell noch in einer Filiale der Volksbank Bigge-Lenne melden und ein Ticket sichern. Der Anmeldeschluss ist der 18. August 2017. Weitere Infos unter www.voba-bigge-lenne.de.