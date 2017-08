Vorfreude auf Reister Markt steigt

Tierschau, Krammarkt und vieles mehr - Am 26. und 27. August ist wieder Reister Markt

Reiste. In gut zwei Wochen ist es endlich wieder so weit: Dann richtet der Landwirtschaftliche Verein Reiste e.V. nun schon zum 960. Mal den Reister Markt aus. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. August, werden wieder zahlreiche Besucher in Reiste erwartet. Die Vorbereitungen für die beliebte Veranstaltung im Sauerland laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren.

Kreistierschau am Samstagmorgen

Bei der Kreistierschau am Samstagmorgen stellen sich Milchkühe, Rinder, Pferde, Ponys und Kleintiere den kritischen Augen und Worten der Preisrichter. Los geht es am 26. August mit der offiziellen Begrüßung und Ansprache zur Kreistierschau um 9.30 Uhr. In diesem Jahr werden auch 46 Jungen und Mädchen im Wettbewerb „Kleine Stars im Jungzüchterwettbewerb“ mit Kälbern antreten. Erstmalig wird ein Wanderpokal für die beste Milchkuh über alle Klassen verliehen – die „Miss Reiste“. Während der Tierschau wird der heißbegehrte Wanderpokal von einem Motorsägenkünstler geschnitzt.

Größter Krammarkt im Sauerland

Wie jedes Jahr werden über 125 Stände mit einem vielfältigen Angebot die Straßen von Reiste in einen großen Marktplatz verwandeln. Ein WOLL-Stand wird ebenfalls vor Ort sein, wo unter anderem die Sauerländer Täschken verkauft werden.

Mit der ganzen Familie über die 1,6 Kilometer lange Krammarkt-Meile zu schlendern, macht ganz schön hungrig. Auch hier wird man an Pommes-Buden und Co. sicherlich fündig.

Zahlreiche Fahrgeschäfte von Schausteller Rudolk Isken Junior – wie die Fahrgeschäfte „Double Jump“, „Break Dance“ und „Star Club“, das beliebte Kinder- und Kettenkarussell, Autoscooter und vieles mehr – zaubern Jung und Alt, Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht. Auch das beliebte Ponyreiten für die Kinder wird wieder angeboten.

Party im Reister Keller

Abends ist der „Reister Keller“ ab 11:00 Uhr wieder Anziehungspunkt für die Jugendlichen und Junggebliebenen. In der Schützenhalle tritt am Samstagabend die Partyband FastForward auf und wird mit aktuellen Hits und Schlager die Gäste in Reiste ordentlich einheizen.