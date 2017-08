Düsseldorf/Schmallenberg/Lennestadt. „Wir brauchen in Deutschland, eigentlich in ganz Europa, einen Masterplan für Genossenschaften. Denn unabhängig von ihrem Betätigungsfeld tragen sie zur Stabilisierung der demokratischen, pluralen Ordnung bei“, machte Ralf W. Barkey, Stellvertretender Vorsitzender des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen, im Gespräch mit Vertretern von Kredit-, Landwirtschafts- und gewerblichen Genossenschaften und dem Europa-Abgeordneten Elmar Brok, Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, deutlich.

Das Genossenschaftswesen genießt in der Politik Anerkennung, unabhängig vom Parteibuch. Drei Schlaglichter: In Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise haben die Volks- und Raiffeisenbanken keine Staatshilfen benötigt. Die landwirtschaftlichen Genossenschaften sorgen dafür, dass auch kleine Betriebe und abseitsgelegene Höfe ihre Produkte vermarkten können. Gewerbliche Genossenschaften schaffen in Eigenverantwortung Lösungen, z. B. in der dezentralen Versorgung mit erneuerbarer Energie. Dessen ungeachtet sind Genossenschaften auf eine zuverlässige politische Ordnung angewiesen, die auch den Mittelstand im Blick behält.

„Nicht nur Mitglieder profitieren von den Vorteilen von Genossenschaften. Ihr Wirken hat auch Strahlkraft auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Gefüge in Deutschland und Europa“, hob Brok hervor. „Deshalb ist es wichtig, dass ihnen keine unnötig großen bürokratischen Steine in den Weg gelegt werden“, ergänzte der EU-Parlamentarier.

Die Mitgliedervertreter begrüßten das Bekenntnis für zuverlässigen Rahmenbedingungen.

„Insbesondere die regulatorischen Anforderungen stellen für uns als regional aufgestellte, risiko-arme Bank eine große Herausforderung dar. Zusammen mit den Meldepflichten fallen sie bei uns viel stärker ins Gewicht als bei internationalen Großbanken“, erläuterte Andreas Ermecke, Vorstand der Volksbank Bigge-Lenne. „Die Small and Simple Banking Box, die auch von der Bundesbank unterstützt wird, würde große Erleichterung schaffen.“

Fotos: Max Brunnert