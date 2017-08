Die EU-Kommission hat kürzlich ihren diesjährigen Badegewässer-Bericht vorgelegt und der enthält beste Nachrichten für unsere Wasserfreunde in Südwestfalen: Urlauber können sich auf nahezu ungetrübten Badespaß an Seen und Küsten in Europa freuen. Der Anteil der Badestellen in der EU, die die Mindeststandards für die Wasserqualität erfüllen, liegt erfreulicherweise bei 96 Prozent!

Auch in Deutschland lag der Anteil an Badeplätzen mit hervorragender Wasserqualität bei über 90 Prozent – bei insgesamt 2292 untersuchten Gewässern, davon 1925 Seen und 367 Küstengewässer. Hervorragend schnitten die Badegewässer im Sauerland ab. Der Möhnesee bei Soest, der Hennesee bei Meschede, der Biggesee bei Olpe, der Sorpesee zwischen Sundern und Balve sowie der Hillebachsee bei Winterberg erreichten allesamt die Note „exzellent“ – wie übrigens auch schon in den vergangenen sechs Jahren. „Die exzellenten Bewertungen der Badegewässer in Südwestfalen lädt geradewegs dazu ein sofort schwimmen zu gehen“, so der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese mit einem Augenzwinkern.

Hintergrund:

Jedes Jahr stellt die Europäische Umweltagentur (EUA) die Badegewässerdaten der örtlichen Behörden von mehr als 21 000 Standorten in den 28 EU-Mitgliedstaaten, der Schweiz und Albanien sowie die Werte der bakteriellen Belastung durch Abwässer und Tierhaltung zusammen. Etwa zwei Drittel der Standorte sind Küstenstrände, der Rest setzt sich aus Flüssen und Seen zusammen.

Die Daten für NRW können unter folgendem Link abgerufen werden: http://www2.badegewaesser.nrw.de/gewaessertab.php, für ganz Europa findet man die Daten unter: http://ec.europa.eu/germany/news/eu-badegew%C3%A4sserbericht-qualit%C3%A4t-der-europ%C3%A4ischen-badegew%C3%A4sser-hervorragend_de.

(Foto: C. Meinschäfer)