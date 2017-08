Schmecken – ein Genuss-Abend im Abteiforum

„Hopfen und Malz, Gott erhalt’s!“ Das kennen wir. Jetzt gibt es ein neues Bier in der Abtei Königsmünster.

Klöster sind seit dem Mittelalter auch Stätten des Bierbrauens gewesen. Wir wollen uns an diesem Abend aus Anlass der Präsentation des neuen Abteibieres mit dem Schmecken des Bieres beschäftigen. Unterstützt durch den Bier-Sommelier Albert Siebrichhausen werden wir Biere schmecken.

Und den Geschmack des Bieres im eigenen Brot unserer Bäckerei entdecken.

Beginn ist um 20.00 Uhr. Der Eintritt beträgt 5,00 €.

Samstags in den Sommerferien

Samstags in den Sommerferien, beginnend am 22.7., bieten wir öffentliche und kostenlose Führungen durch das Klostergelände um 10.30 Uhr und um 14.00 Uhr an. Zuvor gibt es eine Einführung zum klösterlichen Alltag mit vielen Bildern, die einen Einblick hinter die Klostermauern gewähren.

Der Treffpunkt für die Führungen ist am AbteiForum (am großen Parkplatz).

Um 13.30 Uhr – zur „Klangzeit“ – spielen Mönche für ca. 20 Minuten ihre Orgel in der Abteikirche.

Von 10 bis 16 Uhr findet im Forum ein Missionsbasar statt, auf dem manches zu entdecken ist (Bücher, CDs, Trödel etc.).

In unserer AbteiGaststätte bitten wir Sie in der Mittagszeit gern an unser Eintopfbuffet und zu sommerlichen Gerichten aus der Abteiküche. Und zu jeder Zeit erwartet Sie das Torten- und Obstkuchenbuffet unseres Konditormeisters.

Foto: Rainer Seidler