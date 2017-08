Am Samstag, 27. Januar 2018, kommt die neue beeindruckende Irish Dance Show „Celtic Rhythms of Ireland“ nach Attendorn. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

„Celtic Rhythms of Ireland“ vermittelt die typisch irische Stimmung. Sie verbindet rasante und temporeiche Stepptänze und eine kraftvolle Performance mit stürmischer und begeisternder Irish Folk Music. Diese Show ist tief verwurzelt in der irischen-keltischen Tradition, gepaart mit modernen Elementen und vereint die besten Tänzer und Musiker der Insel.

Ausnahmetänzer und Dance Captain Andrew Vickers konkurriert in leidenschaftlicher Intensität mit den herausragenden solistischen Einlagen der Musiker um die Gunst des Publikums.

Die Show baut auf die Virtuosität und Spitzenleistung ihrer Ausnahmetänzer und Tonkünstler. Deshalb gibt es kein einziges Playback in dieser Show. Dieses Alleinstellungsmerkmal unterscheidet dieses Ensemble von den meisten anderen Irish Dance Shows und verleiht ihr eine ehrliche und ursprüngliche Kraft.

Ein irischer Abend voller Lebenslust, rhythmischer Dynamik, tänzerischer Ausdruckskraft und traumhaft schönen keltischen Melodien. Die Veranstaltung in der Stadthalle Attendorn beginnt um 20 Uhr. Einlass 19 Uhr.

Karten gibt es ab sofort ab 38,00 € bei der Tourist-Info in der Rathauspassage in Attendorn, im Bürgerbüro, online unter www.tickets.attendorn.de, über die Tickethotline 0180/6050400 (0,20 €/Minute aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Minute aus allen Mobilfunknetzen) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.