Platin-Scala ein Aushängeschild der Gemeinde Wenden

Olpe/Wenden: Ein überragender Mann seines Faches gab Ende Juli in der guten Stube der Stadt Olpe noch einmal sein ganzes Können zum Besten. Aus Anlass seines 90. Geburtstages hatte der Intendant der Platin-Scala, Josef Hesse aus Wenden, zu einem Galakonzert in die Stadthalle Olpe geladen. Und es mangelte nicht an Prominenz. Die Laudatio auf ein erfülltes Musikerleben von Prof. Wolfgang Trommer hielt beispielsweise die frühere Tagesschausprecherin Dagmar Berghof. Eindrucksvoll und mit viel persönlichem Pathos ließ sie noch einmal die Stationen des Maestro Revue passieren. Prof. Trommer ist eine Größe seines Genres. Seine erste Station war das Operhaus in Dortmund. Generalmusikdirektor in Aachen, Professur an der Musikhochschule in Düsseldorf, unzählige Auslandaufenthalte usw. legen beredtes Zeugnis seiner Schaffenskraft ab.

Über 20 Jahre ist er nun Leiter der Platin-Scala in Wenden. Dank seines unglaublichen Engagements hat sich die Platin-Scala zu einem wunderbaren professionellen Klangkörper entwickelt. Wolfgang Trommer komponiert und arrangiert für seine Musiker, Künstler und Solisten. Sämtliche Programme werden von ihm erstellt und in umfangreicher Probenarbeit erarbeit.

Das Konzert in der Olper Stadthalle war hierfür einmal mehr ein besonderes Zeichen. So erklangen die großen Werke der gehobenen Konzertliteratur. Smetanas „Modau“, Melodien aus der Oper „Carmen“ oder Auszüge aus der L’Arlesienne Suite von George Bizet waren ebenso zu hören wie Mozarts „Zauberflöte“ oder die Ouvertüren zu den berühmten Verdi-Opern „Die Macht des Schicksals“ oder „Rigoletto“.

Gemeinsam mit Intendant Josef Hesse hat Prof. Wolfgang Trommer natürlich immer Überraschungen im Programm. So glänzte der langjährige Leiter des Musikkorps der Bundeswehr, Walter Ratzek, am Flügel mit dem „Warschauer Konzert“ von Addinsell. Großer Applaus für Walter Ratzek, die Platin-Scala und ihren Leiter Prof. Wolfgang Trommer.

Während des Konzertes gab es immer wieder Glückwünsche für den äußerst vitalen Prof. Trommer. Bundestagsmitglied Dr Matthias Heider würdigte in besonderer Weise die Leistung des 90-jährigen und schlug einen Bogen von der Freiheit der Künste zu den mittlerweile eingeschränkten Freiheiten in der Welt. Natürlich gratulierte auch Wendens Bürgermeister Bernd Clemens. Er hatte die Schirmherrschaft für das außergewöhnliche Konzert übernommen. Sein besonderer Dank galt natürlich dem Jubilar aber auch Intendant Josef Hesse. Nur aufgrund seines Organisationstalentes konnte die Platin-Scala zu einem wichtigen Aushängeschild der Gemeinde Wenden werden.

Prof. Wolfgang Trommer und seine Platin-Scala haben in Olpe wieder einmal einen außerordentlichen Beweis ihres musikalischen Könnens abgeliefert. Das Publikum geriet ein ums andere Mal in völlige Begeisterung. Großer Applaus. Bravissiomo!