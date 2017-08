Schmallenberg. Nach fünf Tageswanderungen fand die 37. Schmallenberger Sauerland Wanderwoche ihren Abschluss in Sellinghausen, wo Familie Stockhausen rund 140 Wanderer bestens bewirtete. Hubertus Schmidt, Tourismusdirektor von Schmallenberg, nutzte die schöne Abschluss-Wanderung, die über 15 km von Bremscheid nach Sellinghausen führte, um sich bei allen zu bedanken, die zum Gelingen beigetragen hatten. Besonders bei den SGV-Wanderführern, die für die Tourenplanung und die Wanderführung verantwortlich zeichneten sowie den Helferinnen und Helfern an den jeweiligen Zielorten, die für die erstklassige Bewirtung sorgten.

Insgesamt nahmen 464 Wanderer an fünf Etappen durch das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe teil. Sie wurden am Abschlusstag durch den stellvertretenden Bürgermeister Alfons Brüggemann mit den entsprechenden goldenen, silbernen oder bronzenen Wandernadeln ausgezeichnet. Er ehrte 12 von ihnen besonders für die Teilnahme an allen fünf Wandertagen und überbrachte zudem Grußworte der Stadt Schmallenberg.

Die jeweils jüngsten bzw. ältesten Teilnehmer der Wanderwoche wurden besonders geehrt. Das Team um Annette Wulf von der Kur- und Freizeit GmbH überreichte kleine Geschenke für: Die ältesten Teilnehmer Agnes Nückel und Erwin Hedtke sowie die jüngsten Teilnehmer/Teilnehmerinnen Heinrich Schauerte (9 Jahre, 2 Wanderungen), Henri Querbach (12 Jahre, 2 Wanderungen), Anton Bischoff (13 Jahre, 5 Wanderungen), Klara Schauerte (8 Jahre, 2 Wanderungen) sowie Kristin Silberg, 12 Jahre, die alle fünf Wanderungen absolviert hatte.

Schon jetzt können sich alle Wander-Fans auf die nächste Wanderwoche vom 24. – 28.07.2018 freuen. Alle Wanderungen werden wieder in bewährter Form mit Hilfe der SGV-Abteilungen ausgesucht und durchgeplant. Impressionen der vergangenen Wanderwoche sind unter www.schmallenberger-sauerland.de zu finden.