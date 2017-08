Die in Licht und Farben getauchte Abteikirche sowie Texte und Musik wollen an diesem sommerlichen Abend zu einem meditativen Tagesabschluss führen. Im Anschluss kann man bei Wein und Brot miteinander ins Gespräch kommen.

Abteisommer: Gutes für Leib und Seele

Die Abtei Königsmünster wird von vielen Menschen im Sauerland und darüber hinaus als ein Ort geschätzt, wo man Gutes für Leib und Seele erhalten kann. Auch in diesem Jahr laden die Mönche und die Mitarbeitenden der Abtei ein zu Erlebnissen im Abteisommer.

Samstags in den Sommerferien

Samstags in den Sommerferien, beginnend am 22.7., bieten wir öffentliche und kostenlose Führungen durch das Klostergelände um 10.30 Uhr und um 14.00 Uhr an. Zuvor gibt es eine Einführung zum klösterlichen Alltag mit vielen Bildern, die einen Einblick hinter die Klostermauern gewähren.

Der Treffpunkt für die Führungen ist am AbteiForum (am großen Parkplatz).

Um 13.30 Uhr – zur „Klangzeit“ – spielen Mönche für ca. 20 Minuten ihre Orgel in der Abteikirche.

Von 10 bis 16 Uhr findet im Forum ein Missionsbasar statt, auf dem manches zu entdecken ist (Bücher, CDs, Trödel etc.).

In unserer AbteiGaststätte bitten wir Sie in der Mittagszeit gern an unser Eintopfbuffet und zu sommerlichen Gerichten aus der Abteiküche. Und zu jeder Zeit erwartet Sie das Torten- und Obstkuchenbuffet unseres Konditormeisters.

Abtei-Erlebnisabend Lesen

Gespannt lauschten die Gäste den Buchvorstellungen von P. Jonas und Carola Stein.

„Wazn Teez?“, diese Frage wurde im Bilderbuch über Werden und Vergehen zu Beginn gestellt, danach gab es Informationen zu Romanen und Sachbüchern. Mit dem Erraten von Sprichwörtern und Klärung ihrer Herkunft, ließen es sich die Gäste im Abteiladen gut gehen. Trotz des Schmuddelwetters war es ein gemütlicher Abend, ist sich das Ladenteam sicher.

Ansprechpartner: Gastbüro der Abtei Königsmünster

Telefon: 0291-2995-210 (montags bis freitags 8 bis 18 Uhr)

gastbereich@koenigsmuenster.de