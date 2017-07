Von Uwe Nutsch

Hirschberg. Wenn der SGV Hirschberg

seine Köhlerwochen veranstaltet,

gibt es keinen Feierabend. Rund

um die Uhr müssen die ausgebildeten

Köhler die Meiler im Auge behalten.

Für eine Nacht geselle ich

mich zu ihnen – ob ich durchhalte?

Der Bericht im Minutenprotokoll:

21.30 Uhr: Ankunft

Pünktlich zur Nachtschicht trete

ich den Weg Richtung Wald an. Mir

begegnen schon die Klänge der

Twersbraken und ich entdecke ein

gut besuchtes Kohlenmeilergelände.

Trotz des eher schlechten Wetters

sind mindestens 500 Besucher

her gekommen.

21.50 Uhr: Vorstellung

Ich stelle mich den Köhlern als

Uwe, das Ferienkind für heute

Nacht, vor. Ich werde herzlich begrüßt,

kurz eingewiesen und bekomme

direkt ein heimisches Getränk

gereicht. Ob ich tatsächlich

die ganze Nacht dabei bleiben

möchte, werde ich gefragt: Na klar!

22 Uhr: Schichtwechsel

Die Tagesschicht übergibt an die

Nachtschicht. Sie besteht aus einem

Köhler und 2 Stiften (Auszubildende).

Im Hintergrund sind drei weitere

Köhler in der Ruhephase anwesend

und ich, das Ferienkind. Die

wichtigste Info für die Nacht: „Der

zweite Meiler hat noch mal

Schwung bekommen und muss intensiv

beobachtet werden.“

22.47 Uhr: Diagnose

Bisher läuft alles nach Plan

– keine besonderen Vorkommnisse.

Die Bierbude

ist auch nach dem Ende des

Twersbraken-Konzerts

noch gut besucht. Mir werden

weitere Details erklärt

und ich finde es nach wie

vor sehr spannend hier im Wald.

Das Wetter hält sich einigermaßen

und in der Nähe am Lagerfeuer lässt

es sich gut aushalten.

23.36 Uhr: Alarm

Der Meiler 2 ist an manchen Stellen

undicht geworden und wird mit

Stübbe neu abgedeckt. Man merkt

den drei verantwortlichen Köhlern

an, wie konzentriert sie die beiden

Meiler nicht aus den Augen verlieren.

Spätestens jetzt wird mir bewusst,

dass die Köhlerei ein anspruchsvolles

Handwerk ist, das gelernt

und gelebt werden muss. Gilt

es doch zu verhindern, dass einer

der Meiler in Flammen aufgeht.

Denn dann wäre all die Mühe umsonst

– und es bliebe statt Kohle nur

noch Asche übrig.

23.54 Uhr: Strunk

Es ist so weit: Ich muss den ersten

Köhlerstrunk in meinem Leben

trinken. Man sagt mir, er vertreibt

Angst und böse Geister

und hilft gegen allerlei Leiden

– ja dann, Prost!

0.23 Uhr: Arbeit

Es haben sich mehrere

kleine Löcher im Meiler 2

gebildet und müssen neu

abgedeckt werden. Meiler

1 kühlt bereits langsam ab und

dampft so vor sich hin. In der Köhlerhütte

ruhen bereits die drei anderen

Köhler, denn bereits um sechs

Uhr ruft deren nächste Schicht.

Eine Schicht dauert immer acht

Stunden.

1.13 Uhr: Fotos

Die Müdigkeit hält sich in Grenzen,

denn ich finde die Nacht immer

noch spannend. Von den

letzten Besuchern bekomme

ich noch den

einen oder anderen

gut gemeinten

Fotografentipp.

Und tatsächlich begebe ich

mich mal auf Fotosafari. Durch die

Kamera betrachtet bietet sich mir

hier ein ganz anderes Bild, das man

mit dem bloßen Auge so gar nicht

wahrnimmt.

2.19 Uhr: Smalltalk

SGV-Vorsitzender Stefan Bräutigam

und einige weitere Köhler, die

vorher Thekeneinsatz hatten, gesellen

sich zu uns ans Lagerfeuer und

berichten aus alten Zeiten. Ich höre

gespannt zu und stelle meine neugierigen

Fragen.

2.37 Uhr: Alarm II

Wieder haben sich einige Glutstellen

gebildet und müssen korrigiert

werden. Ich versuche mich erneut

an der bildlichen Dokumentation

und siehe da, schon sind die ersten

Akkus leer. Die Ersatzakkus liegen

in meinem Rucksack, der natürlicher

unglücklicherweise in der Köhlerhütte

liegt, wo die drei schlafenden

Kollegen ruhen.

3.05 Uhr: Hunger

Das komplette Gelände ist aufgeräumt

und die übrig gebliebenen

Köhler gönnen sich noch ein Bier –

ja, ich auch. Bei mir macht sich zum

Glück immer noch keine Müdigkeit

bemerkbar. Ich habe eher Hunger

und mache mich auf die Suche nach

Essen.

3.52 Uhr: Regen

Es wird nasskalt und ungemütlich.

Wir ziehen uns zurück in einen

Unterstand, weg vom warmen Lagerfeuer.

Der Heizstrahler in dieser

Hütte kann mit dem Lagerfeuer bei

weitem nicht mithalten. Wenig später

macht sich dann doch die erste

Müdigkeit bemerkbar. Ja, auch bei

mir. Aber: Die kalte Nässe ist viel

schlimmer.

4.32 Uhr: Kaffee

Es nützt Alles nichts, nun hilft nur

noch Kaffee um sich wach zu halten.

Mir wird klar, was hier geleistet

wird. Acht Stunden Dienst, dann

ein paar Stunden Schlaf – immer im

Wechsel, und das 14 Tage lang: Meinen

Respekt an die Köhler. Wenig

später wird der Himmel langsam

hell. Ich habe es tatsächlich geschafft

durchzuhalten.

5.40 Uhr: Wecken

Damit die Übergabe gleich stattfinden

kann, werden die schlafenden

Köhler geweckt. Ich selber freue

mich auch schon, dass es nicht

mehr lange dauert, meinen Schlafplatz

zu Hause einnehmen zu können.

Nach acht Stunden erlebe ich

die zweite Übergabe, dann trete ich

meinen Heimweg an. Auf dem Weg

zum Auto merke ich, dass ich wohl

von oben bis unten nach Qualm rieche.

Das ist mir aber egal, da ich eine

sehr interessante und spannende

Nacht hinter mir habe. Es hat sich

wieder gezeigt, dass es sich immer

wieder lohnt mal hinter die Kulissen

zu schauen.

Fotos: Uwe Nutsch