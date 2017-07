Großer Andrang zur Eröffnung des neuen ALDI Marktes in Sundern

Gemeinsam mit hunderten von Kunden hat das ALDI-Team heute seinen neuen Markt in Sundern eröffnet. Einer der Höhepunkte war das große Eröffnungsgewinnspiel. Stefanie Beyer aus Sundern zog dabei das große Los und gewann den Hauptgewinn: den ALDI Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro.

Pünktlich zur Eröffnung um 8 Uhr bildete sich vor dem ALDI Markt in Sundern bereits eine lange Schlange. Früh aufstehen lohnte sich an diesem Freitag, schließlich warteten auf die ersten 100 Kunden viele attraktive Preise. Darunter auch der 500 Euro ALDI Einkaufsgutschein als Hauptgewinn. „Ich habe noch nie etwas gewonnen und freue mich daher umso mehr. Die Idee zur Eröffnung zu gehen, kam mir gestern Abend ganz spontan. Toll, dass wir jetzt einen so schönen ALDI Markt in Sundern haben“, sagt die glückliche Gewinnerin Stefanie Beyer. Auch die Gewinner der weiteren 99 Preise waren schnell gefunden und freuten sich unter anderem über Gutscheine oder einen leckeren Frischekorb. Neben den Gewinnen, konnten Kunden ganztägig frische Waffeln schlemmen. Filialverantwortliche Renita Raase freut sich über die zahlreichen Kunden, die zur Eröffnung gekommen sind: „Das ist wirklich ein besonderer Tag, den wir gerne mit unseren Kunden zusammen feiern. Wir hoffen, dass sich unsere Kunden in der neuen Filiale wohl fühlen.“

Der neue ALDI Markt zeichnet sich durch großzügige Fensterfronten, ein helles Licht- und Farbkonzept, breitere Gänge sowie eine noch übersichtlichere Warenpräsentation aus. Dabei liegt der Fokus auf den Frischebereichen mit einem größeren Angebot an frischen Backwaren und einem neu gestalteten Obst und Gemüse Bereich. Inspirationen finden Kunden beim „Rezept der Woche“ oder in den neuen Themenwelten, in denen von Bioprodukten über Weine bis hin zu neuen Produkten aus dem Sortiment übersichtlich verschiedene Produktgruppen präsentiert werden

Fotos: Sandra Peetz