Zweimal im Jahr geht es im urigen Eventlokal „Heumes Scheune“ in Schmallenberg-Arpe hoch her. Dann heißt es „Küche, Kleinkunst, Kabarett“ und bekannte und beliebte Comdedy-Künstler und Musiker aus dem Sauerland und den benachbarten Bundesländern sorgen für großartige Unterhaltung.

Beim kommenden WOLL-Abend am Freitag, dem 15. September steht neben der bekannten Sauerländer Kult-Figur „Cilly Alperscheid“ Matthias Jung auf der Bühne. Er ist studierter Diplom-Pädagoge und der lustigste Jugend-Experte Deutschlands. In seinen Shows nimmt er die Zuhörer mit auf eine Reise ins Unbekannte: In die Welt der heutigen Jugendlichen und Teenager. Durch den Abend führt Michael Klute, besser auch als „Der Mundwerker“ bekannt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die heimische Band „As bold as brass“. Zwischen den Auftritten gibt es leckere Köstlichkeiten aus Heumes Küche. So wird der unterhaltsame Abend zu einem Rundum-Vergnügen für Leib und Seele. Karten den WOLL-Abend am 15. September in Heumes Scheune gibt es direkt beim Veranstalter Gasthof Voss/Heumes Scheune: Telefon 0 29 71 – 86971 oder info@gasthof-voss.de

