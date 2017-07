Im Rahmen eines Generalkapitels wählten die Schwestern der Kongregation vom hl. Karl Borromäus am 21.07.2017 ihre neue Ordensleitung.

Das Generalkapitel der Borromäerinnen findet alle sechs Jahre statt. Dazu kommen delegierte Ordensschwestern aus allen Ländern, in denen die Schwestern tätig sind, in ihrem Mutterhaus Kloster Grafschaft zusammen. Neben Beratungen über die derzeitigen und künftigen Aufgaben der Schwesterngemeinschaft kommt der Wahl der Generaloberin eine Hauptaufgabe zu.

Unter Vorsitz des Paderborner Weihbischofs Dr. Dominicus Meier OSB wurde Schwester Juliana Marinescu zur Generaloberin gewählt. Schwester Juliana, die bisher den Schwesternkonvent der rumänischen Niederlassung leitete, ist in ihrem Amt hauptverantwortlich für alle Schwesternkonvente in Deutschland, Israel, Ägypten und

Rumänien. In Grafschaft sind die Borromäerinnen als Träger des Fachkrankenhauses Kloster Grafschaft und der Seniorenwohnungen im Haus St. Elisabeth bekannt.

In Ägypten, Israel und Rumänien engagieren sich die Schwestern der Kongregation vom hl. Karl Borromäus in der Jugendarbeit (als Träger von Kindergärten und Schulen) sowie in der Pflege von alten und kranken Menschen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Armenversorgung.