Ein Schmökerabend im Abteiladen Meschede

Meschede. „Können Sie mich nicht mal eine Nacht hier einschließen?“ So äußern sich immer wieder mal die Kunden des Abteiladens der Abtei Königsmünster in Meschede, damit sie ihrem Wunsch nach Stöbern in aller Ruhe nachkommen können.

Nun, einschließen werden die Mönche vom Klosterberg am Dienstag, den 25. Juli natürlich niemand, aber in Ruhe stöbern ist dann ausdrücklich erwünscht. Das Team des Abteiladens wird seine Lieblingsbücher vorstellen und lädt zum Gespräch bei Brot und Wein in sommerlicher Atmosphäre ein.

Beginn des Schmökerabends ist um 20.00 Uhr – der Eintritt beträgt 5,00 €.

Abteisommer 2017: Samstags in den Sommerferien

Samstags in den Sommerferien bietet Königsmünster darüber hinaus öffentliche und kostenlose Führungen durch das Klostergelände um jeweils 10.30 Uhr und um 14.00 Uhr an. Zuvor gibt es eine Einführung zum klösterlichen Alltag mit vielen Bildern, die einen Einblick hinter die Klostermauern gewähren.

Treffpunkt für diese Führungen ist immer am AbteiForum (am großen Parkplatz).

Weiterhin spielen Samstags um 13.30 Uhr – zur „Klangzeit“ – die Mönche für ca. 20 Minuten ihre Orgel in der Abteikirche.

Von 10 bis 16 Uhr findet außerdem im Forum ein Missionsbasar statt, auf dem vieles zu entdecken ist (Bücher, CDs, Trödel etc.).

Die Mönche vom Klosterberg in Meschede freuen sich auf Ihren Besuch!