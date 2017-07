Vor einem halben Jahrhundert starb im Sauerland der Publizist Georg D. Heidingsfelder (1899-1967), dem der NSDAP-Kreisleiter Meschede wegen oppositioneller Aktivitäten einst das Kindergeld gestrichen hatte. Während der Adenauer-Ära 1949-1963 ist er als linkskatholischer Nonkonformist und Mitstreiter des berühmten Reinhold Schneider in Erscheinung getreten. Ein Artikel aus seiner Schreibwerkstatt, veröffentlicht Mitte Juni 1953, zog eine zweimalige Vernehmung bei der Kripo „wegen Staatsgefährdung und Beleidigung des Bundeskanzlers“ nach sich. Heidingsfelders Kernthemen waren die Soziale Frage, die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und der Frieden. Seine Ablehnung von Militarismus, Wiederbewaffnung, Wehrpflicht und Atombomben-Theologie fiel kompromisslos aus. Deshalb trat er aus der CDU aus und kandidierte später für Gustav Heinemanns „Gesamtdeutsche Partei“. Zuletzt konnte er als erklärter Gegner des orthodoxen Kommunismus fast nur noch in Blättern veröffentlichen, die als „ostfinanziert“ galten. Die Verweigerung gegenüber der katholischen Einheitsfront hinter Adenauers Politik führte zu großen Anfeindungen im eigenen kirchlichen Milieu. Zuspruch kam indessen von Heinrich Böll. Der brotlos gewordene Mescheder Schriftsteller versuchte schließlich, als Fabrikarbeiter seine Familie zu ernähren. Bis zum Lebensende blieb er seinen Grundüberzeugungen treu. Im Alter bekannte er allerdings auch, bisweilen den politischen Kampf mit zu großer Schärfe geführt zu haben. In diesem Sommer ist nun eine zweibändige Gesamtausgabe seiner publizistischen und literarischen Arbeiten erschienen (überall vor Ort auch im Buchhandel bestellbar):

GEORG D. HEIDINGSFELDER (1899-1967):

Gesammelte Schriften. Band 1.

Eine Quellenedition zum linkskatholischen Nonkonformismus der Adenauer-Ära.

Norderstedt: BoD 2017 – ISBN: 978-3-7431-3416-4

(Paperback; 400 Seiten; Preis: 13,90 Euro)

https://www.bod.de/buchshop/gesammelte-schriften-band-1-georg-d-heidingsfelder-9783743134164

Gesammelte Schriften. Band 2.

Norderstedt: BoD 2017 – ISBN: 978-3-7448-2123-0

(Paperback; 428 Seiten; Preis: 13,99 Euro)

https://www.bod.de/buchshop/gesammelte-schriften-band-2-georg-d-heidingsfelder-9783744821230