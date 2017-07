Besondere Orte, spannende Themen, engagierte Veranstalter, gutes Wetter! All das lässt die Initiatoren des Spirituellen Sommers 2017 eine positive Halbzeitbilanz ziehen.

Insgesamt ist das Interesse groß und die Resonanz in den überregionalen Medien nimmt weiter zu. „An den Nachfragen zum Programmheft merken wir, dass sich immer mehr Menschen aus den Bereichen Rhein/Main, dem Ruhrgebiet und dem Münsterland für den Spirituellen Sommer interessieren“ freuen sich Mitinitiator Hubertus Schmidt (Schmallenberger Sauerland) und Projektleiterin Susanne Falk. Und auch innerhalb von Südwestfalen legen die Fans des Spirituellen Sommers große Strecken zurück und scheuen z.B. nicht den langen Weg von Netphen im Siegerland nach Schliprüthen im Kreis Olpe, um dort eine Zen-Meditation mitzuerleben.

Besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Lichtskulptur „Sternenhaus“ von Ulrich Möckel in Wormbach, die bereits viele Gäste angezogen hat und die mit einem kleinen interkulturellen Begleitprogramm weitere Impulse gibt. Insgesamt sind die Lichtkunstaktionen in diesem Jahr wieder sehr erfolgreich. So auch die Arbeit „Versehrt“ des Berliner Künstlers Max Sudhues, mit der er die Christus Kirche in Neheim mit Licht und Stimmen bespielt hat. Der Künstler selbst, die Kirchengemeinde und die unerwartet zahlreichen Gäste, alle haben den Abend als großen Gewinn für sich erlebt.

Unter dem Leitthema „Licht“ stehen bis zum 3. September jetzt noch über 150

Veranstaltungen von Wanderungen über Konzerte bis hin zu mehrtägigen Reiseangeboten auf dem Programm, die das Thema Spiritualität in all seiner Offenheit und Vielfalt in ganz Südwestfalen erlebbar machen. Das Programmheft und weitere Informationen sind erhältlich beim Netzwerk „Wege zum Leben. In Südwestfalen.“ in Schmallenberg, Poststr. 7, Tel. 02972/9740-17, info@wege-zum-leben.com und unter www.wege-zum-leben.com

INFO

Spiritueller Sommer 2017

01.06. bis 03.09.2017 in ganz Südwestfalen

Über 300 Veranstaltungen in über 90 Orten im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis und den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest.