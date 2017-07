Fortbildung für Trainer und Übungsleiter in Sportvereinen

Kreis Olpe. Der Kreissportbund Olpe bietet an dem Wochenende 09.09.2017 und 10.09.2017 die Fortbildung „Fit für die Vielfalt“ in Lennestadt Grevenbrück an.

Jeden Tag begegnen wir Menschen aus anderen Kulturen. Ob bei der Arbeit, beim Einkaufen oder beim Sport. Im Alltag brauchen wir aber nicht nur soziale Fähigkeiten, sondern auch Sensibilität und Verständnis für andere Werte, Ansichten, andere Lebens- und Denkweisen, damit Missverständnisse und Konflikte erst gar nicht entstehen. Die Fortbildung „Fit für die Vielfalt“ gibt Anregungen und Impulse für die Integrationsarbeit und erweiterte Handlungskompetenzen für das interkulturelle Zusammenleben im täglichen Leben und im Sportverein.

In dieser Fortbildung werden Anregungen und Impulse für die Integrationsarbeit gegeben und Handlungkompetenzen für das interkulturelle Zusammenleben im Sportverein erweitert. Die Teilnehmer lernen sensibler mit dem Thema umzugehen. Aus neuen Blickwinkeln eröffnen sich neue Perspektiven und damit ein Gewinn für alle Lebensbereiche. Die Fortbildung kann zur Verlängerung der ÜL-C Lizenz genutzt werden. Es können aber auch Leute mit Interesse ohne Lizenz an der Fortbildung teilnehmen.

Anmeldung

Jetzt freie Plätze sichern und anmelden unter: www.sportbildungswerk-nrw.de/

Die Anmeldung erfolgt online über o.g. Weblink oder schriftlich beim Sportbildungswerk im KSB Olpe e.V., Kolpingstr. 14, 57462 Olpe (Email:info@ksb-olpe.org, Fax: 02761/9429829).

Das gesamte Weiterbildungsprogramm des Sportbildungswerks Olpe ist ebenfalls online zu finden und steht in kompakter Form als Flyer bereit.

Für weitere Informationen stehen die Geschäftsstellen-Mitarbeiter des KSB gerne unter Tel. 02761/9429800 zur Verfügung.

Ansprechpartner:

Kreissportbund Olpe e.V.

Tel: 02761/9429800

Mail: info@ksb-olpe.org