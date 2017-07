Tag der offenen Tür und Sommerfest im SGV-Jugendhof

Samstag, 15. Juli 2017 von 12-17 Uhr

Der SGV-Jugendhof in Arnsberg ist ein Erlebnisgastgeber: gemütliche Zimmer, gesunde Verpflegung, erlebnisreiche Programme mit Abenteuer, Lagerfeuer, Stockbrot, Freude am Spiel, aber auch Ruhe in der Natur locken Familien und Schulklassen sowie naturliebende Einzelreisende, Wandergruppen, Tagungs- und Seminargäste in den Hasenwinkel 4.

Am Samstag, 15. Juli 2017 öffnet der SGV-Jugendhof von 12 bis 17 Uhr seine Türen und Tore zum diesjährigen Sommerfest. Die Besucher können das Haus und seine Räumlichkeiten hautnah kennenlernen.

Dazu erwartet die Gäste ein buntes Programm: Neben Live-Musik von „Orange-House“ können sich die kleinen und großen Besucher beim intuitiven Bogenschießen, auf dem Balance-Slackline-Parcour, beim Kletter-Abenteuer oder auf dem neu gestalteten Spielplatz tummeln. Der Spielplatz wird um 14 Uhr offiziell eingeweiht. Mit dabei sind Vertreter der Bürgerstiftung Arnsberg und der Sparkasse Arnsberg-Sundern, die mit einer gro.zügigen Spende die Neugestaltung des Spielplatzes unterstützt haben. Hungrig soll keine Gast nach Hause gehen: es warten Leckereien vom Grill sowie Kaffee und Kuchen auf die Besucher.

Kontakt:

SGV Marketing GmbH

Pressekontakt Anna Rösch

Hasenwinkel 4 | 59821 Arnsberg

Telefon: 02931/ 5248-22

Telefax: 02931/ 5248-15

E-Mail: marketing@sgv.de

Web: www.sgv.de