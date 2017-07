Respekt-Song: Die Botschaft der Kinder auf CD

Meschede-Berge. Heute erreichte unsere Redaktion ein ganz besonderer Brief: Er beinhaltete die CD mit „Respekt – der Song“ in drei Versionen: Deutsch, Englisch und als Karaoke zum Mitsingen. Aufgenommen wurde der Song von den Grundschulkindern der Luziaschule in Berge.

Worum geht es bei der CD? Es geht um mangelnden Respekt im Alltag. Kaum eine Nachrichtensendung vergeht, ohne dass nicht die Meldung über respektloses Verhalten dabei gewesen wäre. Es gibt kein wichtiges Fussballspiel ohne die Hinweise auf den nötigen Respekt. Und doch wird die Gesellschaft immer respektloser. Und genau das möchten die Kinder mit dieser Botschaft ändern: mehr Respekt gegenüber Anderen!

Sehr gerne möchten wir von WOLL dieses richtig tolle Projekt der Luziaschule in Meschede-Berge medial unterstützen und appellieren an Sie, liebe Leserinnen und Leser: Helfen Sie den Kindern bei ihrer Mission, mehr Respekt in die Gesellschaft zu bringen und respektvoller miteinander umzugehen!

Kaufen Sie die CD bzw. den Song als Download über die Seite respekt-dersong.de.

Lennard aus der 4b wünscht sich übrigens, dass auch Donald Trump den Song zu hören bekommt, „Damit auch der neue amerikanische Präsident das mal versteht!“. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen, woll?