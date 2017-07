Neuer Busfahrplan (Stadtfahrplan) für die Stadt Schmallenberg herausgegeben

Ab dem 17.07.2017 gilt auch für den Bereich der Stadt Schmallenberg ein neuer Busfahrplan, der wie in den Vorjahren von der Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe in Zusammenarbeit mit der Stadt Schmallenberg heraus gegeben wird. Dieser Fahrplan beinhaltet einen Überblick über das gesamte Nahverkehrsangebot in der Stadt Schmallenberg und der umliegenden Region.

Der Stadtfahrplan liegt für jedermann ab sofort in der Hauptstelle und in den örtlichen Geschäftsstellen der Sparkasse, der Volksbank, in den Büros der Verkehrsvereine, im Holz- und Informationszentrum in Schmallenberg, im Reisebüro Dünnebacke und im TUI Reisebüro in Schmallenberg, in der Kurverwaltung in Bad Fredeburg, im SauerlandBad in Bad Fredeburg, im Rathaus in Schmallenberg und auch in den Bussen der Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe sowie im Bürgerbus Schmallenberg zur kostenlosen Mitnahme aus.

Die Stadt Schmallenberg wünscht eine gute Fahrt!