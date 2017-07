Segel-Club Hennesee feiert sein 50-jähriges Jubiläum

Mit einem feierlichen Festakt hat der Segel-Club Hennesee e.V. Meschede sein diesjähriges 50. Jubiläum gefeiert. Am Samstag, dem 10. Juni kamen ca. 150 Mitglieder und geladene Gäste in das Welcome Hotel am Hennesee, um den Jahrestag der Vereinsgründung gebührend zu feiern. Am 10.06.1967 wurde der Segel-Club von 17 begeisterten Seglern im damaligen Hotel Kotthoff gegründet und stetig in den Mitgliederzahlen gesteigert. Der Vorsitzende Michael Henze berichtete den Anwesenden über die Geschichte des Vereins und wie sich dieser nun zum Jubiläum darstellt. Anfänglich eher sportlich ausgerichtet, hat sich der Segel-Club über die Jahre zu dem heutigen Freizeitverein für Jung und Alt gewandelt. Eine besondere Auszeichnung erhielten die Gründungsmitglieder Hans Bollmann und Armin Schneider. Diese wurden im Verlauf des Abends mit der goldenen Ehrennadel des Segel-Clubs ausgezeichnet. Als Ehrengäste waren auch der Bürgermeister der Stadt Meschede, Herr Christoph Weber, sowie die stellvertretende Vorsitzende des Seglerverbands NRW, Frau Sabine Hütténes, der Einladung an den Hennesee gefolgt. Sie gratulierten dem Verein in ihren Reden zum Jubiläum und begeisterten die Zuhörer mit persönlichen Anekdoten aus ihrem Seglerleben. Im Anschluss durften die Gäste sich über eine spannende Fotodokumentation der Vereinsgeschichte freuen.

Großes Hafenfest am Hennesee am 15 Juli

Ein weiteres Event findet am Samstag, dem 15. Juli am Hennesee statt. Anlässlich des Jubiläums veranstaltet der Segel-Club in diesem Jahr ein großes öffentliches Hafenfest. Hierzu sind alle Interessierten, Segelfreunde und Liebhaber des Hennesees herzlich eingeladen, ab 15 Uhr auf das Clubgelände in der Berghauser Bucht zu kommen. Neben kalten Getränken, frischen Waffeln und etwas Leckerem vom Grill werden einige Überraschungen für die kleinen und großen Gäste bereit gehalten. So wird es unter anderem Tretboote, eine Hüpfburg und andere spannende Attraktionen geben. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, eine Runde auf dem Hennesee zu segeln.

