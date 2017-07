Ein Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem die Autoren ihre selbst geschriebenen Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vortragen und der Sieger anschließend vom Publikum gekürt wird. Die Vortragenden dürfen weder Requisiten noch Musikinstrumente verwenden – es zählt einzig das gesprochene Wort.

Diesem anspruchsvollen, aber besonders bei jungen Menschen beliebten Wettbewerb haben sich drei Gymnasien des Kreises Olpe gestellt: Schüler des St.-Ursula-Gymnasiums Attendorn, des St.-Franziskus-Gymnasiums Olpe und des Gymnasiums Maria-Königin in Lennestadt treten am 27. August 2017, beim Fest „Heimat haben – Heimat suchen – Heimat finden“ auf Burg Bilstein in der Endausscheidung gegeneinander an.

Nachdem der Kreisheimatbund Olpe diesen Wettbewerb zum Thema „Heimat“ im vergangenen Jahr initiiert hatte, bereiteten die Lehrer mit viel Engagement und Kompetenz ihre Schüler auf den Poetry Slam vor. Auch die Schüler zeigten großen Einsatz, der weit über das normale Schulmaß hinausging.

Am letzten Sonntag der Sommerferien werden nun in der stimmungsvollen, über 300 Jahre alten Feierhalle der Burg Bilstein die besten sechs Schüler des Kreises Olpe im literarischen Wettstreit gegeneinander antreten. Er stellt einen Höhepunkt des Festprogramms dar – aber nicht den einzigen, denn über 40 Vereine und Gruppen aus dem gesamten Kreisgebiet werden ein buntes, abwechslungsreiches Angebot präsentieren, das die Vielfalt der Heimatarbeit im Kreis Olpe verdeutlicht.

Neben der Endausscheidung des Poetry Slams warten weitere Angebote zum Thema „Sprache und Kommunikation“ auf die Gäste. So berichtet die Stipendiatin des Landes NRW für die Kulturregion Südwestfalen, Lisa Kaufmann, als Regionsschreiberin über ihre Eindrücke zu Alltag und kultureller Vielfalt des Sauerlandes und Südwestfalens. Der Finnentroper Archivar Wolf-Dieter Grün bietet eine „Leseschule“ für alte Handschriften an. Hier werden den Besuchern Tipps und Tricks zum Lesen und Verstehen alter Texte gegeben, das Mitbringen eigener Schriftstücke ist dabei ausdrücklich willkommen. Außerdem lädt Karl-Heinz Kaufmann aus Wenden-Hillmicke zur plattdeutschen „Prohl-Runde“, und das Mundartarchiv Sauerland informiert mit Hörproben über die verschiedenen Dialekte der Region.

Alle Angebote und der genaue Festablauf am Sonntag, dem 27. August 2017 sind dem Tagesprogramm und der Presse zu entnehmen.