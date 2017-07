Unterwegs zum Licht – Konzert mit Christian Bollmann

Konzert mit Christian Bollmann

Meschede. Am 18. Juli findet mit dem Konzert des Obertonchores Düsseldorf, unter der Leitung von Christian Bollmann, ein weiterer Höhepunkt im Spirituellen Sommer 2017 statt. In der besonderen Akustik und Atmosphäre der Kirche der Abtei Königsmünster führt der Chor mit seinem Programm „Unterwegs zum Licht“ die Besucherinnen und Besucher in einen lichten inneren Raum der Meditation und der tiefen Wahrnehmung, in dem unter anderem das aramäische „Vater unser“ zu hören sein wird.

Mit ihrem Obertongesang und den begleitenden obertonreichen Instrumenten wie Didgeridoo, Muschelhörnern, Klangschalen, Hang etc. gestalten die 16 Sänger/innen und Musiker/innen eine einzigartige Atmosphäre des Lauschens und Staunens. Sie laden das Publikum ein zu einer Klangreise, die sich dem Ursprung der Schöpfung und den Quellen des Seins annähern möchte und die eine Ahnung vom Raum der Unendlichkeit und Zeitlosigkeit gibt.

„Obertonsingen ist die neue und doch uralte Weise der Verbindung von Musik und Meditation“, erklärt Christian Bollmann, einer der renommiertesten Obertonkünstler Deutschlands. „Obertonmusik mag für das eine oder andere Ohr exotisch klingen – interessanterweise jedoch hat sie ihre Wurzeln auch in der europäischen Musikkultur. Auch die frühe westliche Musik war grundtonorientiert, also ausschließlich auf ein Zentrum hin ausgerichtet. In den gregorianischen Chorälen fand das Anliegen des damaligen Menschen, nämlich den einen Gott zu loben und eins mit ihm zu werden, seinen Ausdruck.“

Bei den zurückliegenden Konzerten des Chores in Olpe und Meschede hat das Ensemble bereits einen starken Eindruck hinterlassen. Pater Jonas Wiemann: „Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen im Rahmen des Abteisommers in Königmünster!“

Die Organisatoren weisen nochmals darauf hin, dass das Konzert um 19:00 Uhr beginnt und nicht um 19:30, wie auf einigen Tickets zu lesen war.

Infos

Christian Bollmann und der Obertonchor Düsseldorf

„Unterwegs zum Licht“

Konzert in der Abteikirche Königsmünster Meschede

Am Dienstag, 18.07.2017

Beginn: 19:00 Uhr

Tickets: 19,50 €

Karten sind erhältlich im Abteiladen des Klosters Königsmünster in Meschede 0291/2995109, in der Gästeinformation Schmallenberg, Poststraße 7, info@schmallenberger-sauerland.de, 02972/97400 sowie an der Abendkasse.

www.wege-zum-leben.com