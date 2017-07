BALVE. Das 16. Irish Folk & Celtic Music Festival in der Balver Höhle wirft seine Schatten voraus. Präsentiert werden vom 3. bis 5. August Bands aus Irland, Niederlande und Deutschland unter dem Höhlendach. „Wir bieten das Beste, was diese Länder bezogen auf irische Musik zu bieten haben“, verspricht Mitorganisator und Moderator Sean Reeves.

Bereits das Opening am Donnerstag, 3. August ab 19:30 Uhr, verspricht mit den Bands „Breaking Strings“ aus Ravensburg und „Acting the Maggot“ aus den Niederlanden Highlights. Beide Bands spielen erstmals in der Balve Höhle und bieten eine grandiose, unvergessliche Performance. „Dies wird eine super Vorspeise für das, was an den folgenden Tagen beim Festival passieren wird“, erklärt Sean Reeves.

Am Freitag wird Sean Reeves nicht nur als Moderator aus der Bühne stehen. Gemeinsam mit dem Chor der Festspiele Balver Höhle stimmt er um 18 Uhr mit bekannten irischen Songs auf den zweiten Festivalabend ein. „Für das Publikum ist das eine gute Gelegenheit, bei allen Stücken mitzusingen“, freut er sich.

Danach bringt die Band „Fragile Matt“ mit Lively Jigs und Reels typische Irish Pub Stimmung auf die Bühne, bevor irische Bands im Felsendom weiter einheizen. Direkt aus der Stadt, von wo aus der „Irish Rover“ seine Segel gesetzt hat, in Cobh County Cork in Irland, kommen „Gaelic Brew“, die zur Zeit in Florida, USA, auf Tournee sind. Diese Band spielt die „Gassenhauer“, die nicht nur eingefleischte Fans irischer Musik kennen. Nach einer sehr erfolgreichen Tour in Las Vegas, wird die Band “All Folk’d Up“ den Konzertabend abrunden. „Diese Band ist kein Newcomer in der Höhle, aber wir haben so viele Nachfragen für diese Band, dass wir sie unbedingt nochmal nach Balve holen mussten. ‚All Folk’d Up’ bietet eine super Bühnenshow mit sehr professionalen Musikern“, berichtet Sean Reeves.

Am Samstag starten die Stammgäste Pipes and Drums von der „House of Fox Band“. „Das ist schottische Music vom Feinsten, ein Muss für alle Schottland Fans“, verrät Reeves.

Eine Mischung aus Irish Country und irischer traditioneller Musik bieten anschließend die „Celtic Cowboys“.

Der Banjo-Spieler Garry O`Meara hilft als Musiker auch bei der bekannten Irischen Band „Wee Banjo 3“ aus. Er ist bekannt als einer der besten Banjo-Spieler in Irland. Für das Balver Irish Folk Festival im Felsendom reist er mit seiner eigenen Band aus Irland an.

„Newfoundland“ sind Newcomer. Sie spielen ihre Arrangements von bekannten irischen Songs und Tunes und freuen sich, das erste Mal in Deutschland aufzutreten.

Auf der zweiten Bühne tritt in den Umbaupausen die Gruppe „Black Sheeep“ (mit 3x eee geschrieben.) auf. Sie spielt Rauf und Sauflieder, dazu Balladen und lässt richtige Irishe Pub Atmosphäre aufkommen.

Traditionelle Speisen und Getränke bietet der Festspielverein als Veranstalter seinen Gästen an.

Tickets für das Irish Folk & Celtic Music Festival sind in der Geschäftsstelle der Festspiele Balver Höhle, Garbecker Str. 5 in Balve (Tel. 0 23 75 / 10 30) und über die Internetseite www.festspiele-balver-hoehle.de erhältlich. Zeltmöglichkeiten sind gegen eine Gebühr von 15 Euro für das gesamte Festival vorhanden.