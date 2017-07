Schmallenberger Sauerland Wanderwoche

Ausgesucht schöne Wege entdecken

Schmallenberg. Bereits zum 37. Mal lädt die Schmallenberger Wanderwoche ein, unter fachkundiger Führung die schönsten Wanderwege im Land der tausend Berge zu entdecken. Vom 25.07. bis 29.07.2017 werden wieder zahlreiche Wanderfreunde dabei sein, wenn an fünf Tagen unterschiedlichste organisierte Thementouren stattfinden. Jeweils ab 09.30 Uhr starten die Wanderungen, die in Zusammenarbeit mit dem SGV und den Forstämtern ausgearbeitet wurden. Organisierte Bustransfers bringen Gäste und Einheimische vorab zu den Ausgangsorten. Mittagsrast findet unterwegs statt mit Köhlerkaffee und individuellem „Rucksack-Menü“. Am jeweiligen Ziel warten gemütlich-rustikale Stunden mit Imbiss, Kaffee und Kuchen auf die Wandersleute. In diesem Jahr führt wieder eine Tour über den Sauerland-Höhenflug, eine weitere über den neu zertifizierten Schwedensteig ab Westfeld, im Esloher Land geht es von Oesterberge nach Eslohe. Die vierte Tour führt von Saalhausen nach Cobbenrode und die Abschlusswanderung am fünften Tag von Bremscheid nach Sellinghausen. Alle Wanderungen haben eine Länge von 15 bis 16 Kilometer, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Welche Tour auch immer Sie auswählen: Gesellige und unbeschwerte Stunden in der schönen Natur des Sauerlandes sind garantiert. Weitere Informationen unter: Gästeinformation, Poststr. 7, 57392 Schmallenberg, Telefon:

02972 / 9740-0, täglich von 9 bis 21 Uhr, www.schmallenberger-sauerland.de

Last Minute in den Familienurlaub

Ganz entspannt, aktiv und nah bei

Schmallenberg. „Für einen gelungenen Urlaub mit der ganzen Familie muss man nicht weit fahren. Denn ob und wo es Kindern gefällt, entscheidet sich allein über den Inhalt. Erleben Kinder Neues und Spannendes, können sie sich austoben und haben ihre Eltern Zeit für sie, sind sie glücklich, weiß man im Schmallenberger Sauerland und der Ferienregion Eslohe. Mitten in Deutschland, am östlichen Rand NRWs, finden Familien mit Kindern hier alles, was Klein und Groß glücklich macht. Dafür sorgen 450 Gastgeber von einfach bis edel, ein vielseitiges Freizeitangebot und gelebte Familienfreundlichkeit.

Unterkünfte für unterschiedliche Ansprüche

Beispielsweise die Kooperation der ´Familienhotels im Sauerland´ bietet erstklassigen Urlaub für die ganze Familie. Kinder sind hier ausdrücklich willkommen, was sich z.B. in familienkompatiblen Zimmern und umfangreichen Spiel- und Freizeitanlagen dokumentiert (www.familienhotels-sauerland.de). Baby- und kleinkindgerechte Bauernhöfe laden Familien mit Kindern zu Urlaub auf dem Bauernhof ein, inklusive Streicheltieren, großzügigen Outdoor-Spielbereichen und einem eigenen Höfeprogramm (www.schmallenberger-kinderland.de).

Card schont die Urlaubskasse

Als Gast des Schmallenberger Sauerlandes und der Ferienregion Eslohe bekommen Gäste bei Ihrer Anreise die Schmallenberger Sauerland Card gratis (im Rahmen der Kurtaxe) von Ihrem Gastgeber überreicht. Und diese Karte hat es in sich: Zahlreiche attraktive Freizeitziele sind kostenlos nutzbar und die Fahrt im Wanderbus oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls enthalten.

Abwechslungsreiches Familienferienprogramm

Jeden Sommer wird für Familien ein besonderes Ferienprogramm angeboten. Von kreativen Angeboten der Jugendkunstschule, über faszinierende Wanderungen mit dem Ranger, von Exkursionen auf den Bauernhof bis Lagerfeuer-Abende ist für jede Altersgruppe etwas dabei – und noch viel mehr.

Alle Informationen zur Schmallenberger Sauerland Card, zum Familienferienprogramm sowie zum Gesamtangebot der insgesamt 450 Gastbetriebe sind erhältlich bei: Gästeinformation Schmallenberger Sauerland, Poststr. 7, 57392 Schmallenberg, Telefon: 02972 / 9740-0, täglich von 9 bis 21 Uhr, www.schmallenberger-sauerland.de.

Das perfekte Grün entdecken

Golfsport im Schmallenberger Sauerland

Schmallenberg. Man sagt diesem Sport nach, dass er glücklich macht. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass man dabei in der Natur unterwegs ist, vorzugsweise bei gutem Wetter und mit herrlicher landschaftlicher Kulisse. Menschen aller Altersgruppen finden ihr Glück beim sportlichen Aufenthalt auf einem der beiden Golfplätze der Region. Als da wären die beeindruckende 27-Loch-Panorama-Anlage in Winkhausen und die 18-Loch-Anlage in Sellinghausen mit idealen Voraussetzungen. Beide Plätze bieten Schnuppertage und Unterrichtsstunden für

Anfänger und Familien, viele Gastgeber der Region haben sich auf Golfspieler eingestellt. Beispielsweise ein Hotel in Ohlenbach, das seit vielen Jahren eine spezielle Golfwoche für seine Gäste mit eigens ausgerichteten Turnieren und abendlichen Galamenüs anbietet. Übernachtungen in den komfortablen Einzel- oder Doppelzimmern, Rundenverpflegung und Startgebühren sind in diesem Arrangement bereits enthalten.

Alle Informationen hierzu bekommen Sie bei der Gästeinformation Schmallenberger

Sauerland, Poststr. 7, 57392 Schmallenberg, Telefon: 02972 / 9740-0, täglich von 9 bis

21 Uhr, www.schmallenberger-sauerland.de.

