Raphael Blome übernimmt die Leitung der Geschäftsstelle in Remblinghausen. Der 35 jährige gebürtige Remblinghauser ist seit 15 Jahren in der Bank tätig und war bislang für die Baufinanzierungsberatung in der Gesamtbank verantwortlich.

Der Vater von 2 Kindern freut sich auf seine neue Tätigkeit. „Als Remblinghauser Eigengewächs freue ich mich auf die neue Aufgabe und werde mir alle Mühe geben, die gute Arbeit meines Vorgängers Gerd Nieswand fortzuführen“.

Der bisherige Leiter Gerd Nieswand wird in die Hauptstelle nach Eslohe wechseln und dort sein fundiertes Wissen als Firmen- und Gewerbekundenberater einbringen.

„Wir stellen frühzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Geschäftsbereiches in Remblinghausen, in dem wir mit Raphael Blome bewusst wieder einen Filialleiter ernennen, der die Menschen vor Ort kennt und im Ort integriert ist“, betont Vorstand Dirk Schulte.

„Wir danken Gerd Nieswand für seinen vorbildlichen Einsatz in Remblinghausen in den vergangenen 23 Jahren. Das Firmenkundengeschäft ist weiterhin der wohl wichtigste strategische Pfeiler unserer Bank. Dort wird er sich mit seiner jahrelangen Erfahrung sehr gut für unsere Kunden einbringen“ erklärt Dr. Stefan Eckhardt.