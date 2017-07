Am kommenden Samstag, 8. Juli startet in Eslohe der „38. Hochsauerland-Klassiker“ und das „46. Esloher Volksradfahren“. Zusammen genommen ist das die beliebte Radtour auf fünf unterschiedlichen Strecken durch eine die schönsten Flecken des Sauerlandes. Gestartet wird zwischen 9:00 und 11:00 Uhr am Schulzentrum in Eslohe – direkt an der B 55. Geradelt wird dann auf Strecken zwischen 31 und 151 km in einem der landschaftlich schönsten Gebiete Deutschlands ohne störende Ampeln auf verkehrsarmen Straßen.

Weitere Infos gibt es auf der Website des RSC Hochsauerland. Hier kann auch der Veranstaltungsflyer heruntergeladen werden.