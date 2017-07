Schmallenberg. Die Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) lädt am 05. Juli um 19 Uhr herzlich in das VdK Kur- und Erholungshotel, Zum Hallenberg 60, nach Schmallenberg-Bad Fredeburg, ein.

Der Schmallenberger Dr. Jürgen Fuhse gibt an diesem Abend einen Überblick über die Entstehung von Stress und Burnout, das Deuten der ersten Anzeichen und Mittel, um diesen entgegenzusteuern. Im Anschluss stellt Nicole Reckmann vom Beratungsbüro Profile aus Münster Entspannungsmethoden durch gezielte Atemtechniken vor. „Die Kraft unserer Atmung beeinflusst nachweisbar unsere Hirnfunktion, sorgt für Entspannung, gibt Energie und kann noch viel mehr“, so Reckmann. Gründe genug, sich der Atmung einmal ausführlicher zu widmen und täglich immer wieder – fast wie von selbst – für eine gute Balance zwischen Anspannung und Entspannung zu sorgen.

Der Unternehmerinnenstammtisch, der sich an Unternehmerinnen und Frauen in leitenden Positionen in Schmallenberg richtet, findet mittlerweile zum 9. Mal statt und ist ein fester Bestandteil im SUZ-Veranstaltungskalender.

Anmeldungen zum Unternehmerinnenstammtisch sind unter 02972/961152 oder per E-Mail, info@schmallenberg-unternehmen-zukunft.de, noch bis zum 04. Juli möglich.