Kanu- und Segeltouren, Skateboardschule 360°, Pfadfinderübernachtung, Poolparty und vieles mehr

Wer einen ganzen Tag an der Sorpe mit Kanufahren und Baden verbringen möchte, der wird sich diesen Sommer garantiert nicht langweilen müssen. Oder wie wäre es, in der Skateboardschule 360° einmal Tricks und Techniken von Grund auf zu lernen? Das frisch gedruckte und von der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden präsentierte Programmheft „Ferien in Hemer“ mit seinen vielfältigen Angeboten ist eingetroffen und hat auch 2017 wieder jede Menge Ferienspaß zu bie- ten. Verteilt werden sie in dieser Woche an allen Grundschulen und weiterführenden Schulen, außerdem sind sie an der Rathausinfo, im Jugend- und Kulturzentrum (JuK) am Park, in der Sparkasse Märkisches Sauerland und in der Stadtbücherei ausgelegt.

Ab Freitag, 7. Juli, können Eltern ihre (und weitere) Kinder für die seit Jahrzehnten beliebten Programme anmelden, und zwar persönlich von 9 bis 13 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum am Park, Parkstraße 3, Zimmer 11 (1. OG) bei Claudia Grau, telefonisch unter 02372/551-269 oder per Mail an c.grau@hemer.de.

Ein besonderer Dank des Jugendamtes der Stadt Hemer gilt den Vereinen und Organisationen Bahnfreunde MK e.V., CVJM Hemer, Deutscher Pfadfinderbund, Förderverein „Schwimmen in Hemer“ e.V., Imkerverein Hemer, Kath. Jugend St. Bonifatius, KJG St. Peter und Paul, Kanu-

Segel-Club Hemer e.V., Kunstverein Hemer e.V., Natur.Ein.Blick Tim Graumann und dem

Stadtsportverband e.V., die „Ferien in Hemer“ mit Angeboten unterstützen.