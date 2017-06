50 Jahre Golddorf Oberkirchen

Am 1. Juli findet die Jubiläumsfeier am Hermannsteich statt

Oberkirchen. Am kommenden Samstag, den 1. Juli 2017, wird am Hermannsteich in Oberkirchen das fünfzigste Jubiläum des Golddorfes Oberkirchen gefeiert.

Die Jubiläumsfeier beginnt um 16 Uhr mit Kaffee und Waffeln. Anschließend findet um 17 Uhr ein feierlicher Jubiläumsgottesdienst statt. Weiter geht es ab 18 Uhr mit einer offiziellen Begrüßung. Eine Stunde später beginnt die Feier mit kühlen Getränken, leckeres Essen wird ebenfalls gereicht. Für die musikalische Unterhaltung sorgen „Altes Blech“ und die Jagdhornbläser.

Bei schlechtem Wetter wir im Zelt gefeiert. Gäste sollen auf den Parkplätzen des Schulhofes parken. Die Veranstalter des Verkehrsvereins Oberkirchen/ Vorwald freuen sich auf alle Gäste und hoffen auf tolles Wetter.