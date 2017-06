Sommer, Land und Technik

Hügelige Landschaften, saftige Wiesen und grüne Felder prägen neben den Wäldern das Landschaftsbild im Sauerland. Dieses beeindruckende und von Einheimischen und Gästen geschätzte Panorama ist ganz wesentlich das Verdienst der heimischen Forst- und Landwirtschaft. Waren es in früheren Zeiten viele tausende Menschen im Sauerland, die mit ihrer Hände Arbeit und dem Zutun vieler, vieler Last- und Zugtiere dafür sorgten, dass die Äcker, Wiesen und Felder bestellt wurden, so ist dies heute das Werk einer überschaubaren Zahl von Land- und Forstbetrieben. Gegenüber früher können sie allerdings auf ein unendliches Heer von produktiven Maschinen und Geräten zurückgreifen. Landwirtschaft ist heute vor allem moderne Technik.

Sommer Landtechnik: Partner der Land- und Forstwirtschaft

Moderne Technik, perfekter Service und herausragende Fachkenntnis zeichnen das Team von Sommer Landtechnik in Eslohe-Bremke aus. Das Unternehmen bietet ein vielseitiges und nahezu umfassendes Leistungsprogramm für die moderne Landwirtschaft im Hochsauerlandkreis und in den angrenzenden Kommunen an. Reiner Sommer, der Inhaber des in dritter Generation am Markt agierenden Unternehmens, dazu: „Wir fühlen uns von Beginn an, als Johann Sommer 1920 seine Dorfschmiede in Eslohe-Büenfeld eröffnete, ganz eng mit unserer Region verbunden. Wir leben in direkter Nachbarschaft zu unseren Kunden und kennen die Besonderheiten der lokalen Land- und Forstwirtschaft.“ Das Landtechnik-Unternehmen beschäftigt aktuell 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon vier Auszubildende im kaufmännischen und technischen Bereich. Durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen bleibt das Know-how der SOMMER-Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand der Technik.

Investition in Technik lohnt sich

Leistungsstarke Technik und große Marken sind das Kennzeichen von Sommer Landtechnik. „Wir führen neue oder gebrauchte Maschinen für jeden Bedarf. Unsere Landtechnik-Experten helfen dabei, genau die richtige Lösung für die speziellen und vielfältigen Anforderungen des land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes zu finden“, so Reiner Sommer. Durch die langjährige Erfahrung wissen die Fachleute von Sommer, auf welche Kleinigkeiten es jeweils ankommt und wo es wirklich lohnt, zu investieren – und wo sich sinnvolle Einsparpotenziale verbergen können. Informationen zu versicherungstechnischen Fragen und Finanzierungsmöglichkeiten gehören ebenso zum Beratungsschwerpunkt von Sommer Landtechnik. Reiner Sommer: „Ein zufriedener Kunde hat für uns mehr Wert als ein schneller Kaufabschluss. Denn wir arbeiten mit unseren Kunden in der Land- und Forstwirtschaft über Generationen zusammen.“

Meisterwerkstatt und umfassendes Serviceangebot

Was jeder Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsbetrieb weiß: Die eingesetzten Maschinen und Geräte sind nur so gut wie die dazugehörigen Serviceleistungen. Ob Wartung, Reparatur oder Ersatzteilversorgung, auf die Sommer Meisterwerkstatt und die qualifizierten Landmaschinentechniker können sich die Sommer-Kunden stets verlassen. Hierzu zählt zum Beispiel auch die Landwirtschafts- und Forst-Reifenabteilung. Die Reifenspezialisten von Sommer beraten bei der Wahl der richtigen Reifen für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke und helfen, kostspielige Fehlkonfigurationen von vorneherein zu vermeiden. Alle gängigen Reifengrößen sind jederzeit ab Lager lieferbar.

Für das Leben auf dem Land

Im Sommer Agricenter-Shop finden die Sommer-Kunden eine große Auswahl an Markenartikeln für den land- und forstwirtschaftlichen Bedarf: Kleingeräte für Hof und Garten, Ersatzteile aller Art, ein umfangreiches Zubehörangebot für Schlepper und andere Landmaschinen – aber auch Spielwaren für den Nachwuchs und jahreszeitlich angepasste Sortimente. Rita Sommer, die ihren Mann in der Geschäftsführung unterstützt: „Als Mitglied der Werbegemeinschaft Eslohe – das sympathische Einkaufsdorf fühlen wir uns der Region ganz besonders verpflichtet und wollen dazu beitragen, durch unser Angebot die Attraktivität allgemein zu stärken.“

Der Bericht ist im WOLL-Magazin – Ausgabe Sommer 2017 (Schmallenberg/Eslohe) – veröffentlicht worden.

Fotos: Ralf Litera