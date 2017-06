Zertifikatsverleihung der Oberstufenakademie

Am 28.06. findet in der Abtei Königsmünster die Verleihung der Zertifikate der Oberstufenakademie an 25 Absolventen/-innen statt. Die Oberstufenakademie der Benediktinerabtei ist seit 16 Jahren fest verankert in der sauerländischen Bildungs-landschaft. In vielfältigen Kursen wird jungen Menschen ein Rüstzeug mitgegeben, das ihnen in ihrem späteren Berufsleben von großem Nutzen sein kann.

Festredner in diesem Jahr ist Dr. Eurovision – der Musikwissenschaftler Dr. Irving Wolther aus Hannover. Wolther studierte angewandte Sprach- und Kulturwissenschaften und Journalistik an den Universitäten Mainz, Genf und Hannover. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit dem Eurovision Song Contest und gehört international zu den führenden Forschern zu diesem Thema.