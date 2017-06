Lennestadt / Kirchhundem / Attendorn / Finnentrop. Rund 150 Kinder des MIKE-Clubs der Volksbank Bigge-Lenne verbrachten jetzt einen erlebnisreichen Tag auf dem Ketteler Hof in Haltern am See.

Nach zunächst trüben Aussichten und Regen erreichten die Kinder den berühmten Spiel- und Mitmachmachpark wo sie direkt die neue INDOOR Spielhalle erkundeten. Als sich mittags die Sonne zeigte konnten alle Clubmitglieder neben aufwendigen Spielanlagen in die Geheimnisse der Natur eintauchen, mit Wasser experimentieren und sogar spannende Geschichten in den neuen Märchenwelten erleben. Kleine Abenteurer stellten auf den rasanten Tubing- und Wasserbahnen ihr Können unter Beweis. Mit großer Begeisterung erlebten die Kinder einen spannenden Tag; „Ein mega Park! Probiert unbedingt die Tubingbahn, die ist total nice!“ freute sich die 8-jährige Maria aus Grevenbrück.

Erschöpft aber voller Eindrücke ging es am frühen Abend wieder Richtung Sauerland. Das nächste Highlight für die MIKE-Clubmitglieder findet direkt vor unserer Haustür statt. Bei der Rothaarsteig-Rangertour in Silberg-Vaste und Schmallenberg-Schanze lernen die MIKE-Clubmitglieder wieder den Wald und ihre Bewohner ausführlich kennen und werden so ganz nebenbei zum Junior-Ranger ausgebildet.

