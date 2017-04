Im Rahmen des Erasmus-Projekts iDEA und in Zusammenarbeit mit der Jugendkunstschule Kunsthaus „Alte Mühle“, habe die Schülerinnen und Schüler der Internationalen Förderklasse des Berufskollegs Brilon die Kinder der „Katholischen Kindertageseinrichtung St. Maria im Eichholz“ besucht, um ihnen eine ganz besondere Freude in Form von selbst entwickelten Malmaschinen zu bereiten. Darunter versteht man modifizierte ferngesteuerte Fahrzeuge, die zum kreativen Malen und Actionpainting einladen. Während des Erfindens hatten sie selbst noch einmal die Möglichkeit, zum Kind zu werden. Die Schülerinnen und Schüler der IF verstehen ihr Geschenk als kleines Dankeschön für die Hilfe und Zuwendung, die sie bei uns erhalten haben.

شكرا جزيلا (arabisch)

مننه (paschtu)

با تشکر از شما (persich) Herzlichen Dank und viel Spaß mit den Malmaschinen! (deutsch)

Dziękuję (polnisch)

Falemnderit (albanisch)

آپ کا شکریہ (urdu)