Die Verantwortlichen in den Vereinen des Sauerlandes sind immer auf der Suche um ihre Vereinsfeiern sowie die großen und kleinen Feste des Vereines zu verbessern und erfolgreicher zu machen. Für das leibliche Wohl der Mitglieder, Besucher und Gäste bietet die Firma MERTE aus Schmallenberg einen speziellen Vereinsservice mit einem Rundum-Sorglos-Paket für erfolgreiche Feiern und Feste an:- beste Fleisch- und Wurstwaren, Saucen, Dressings und Salate mit höchster Meisterqualität– vielseitiges Equipment von A bis Z– Personalservice– Extra-Vereinsangebote

Kennenlernen-Angebot

Und jetzt gibt es für alle interressierten Vereine im Sauerland ein attraktives Kennenlernen-Angebot!

100 MERTE-Rostbratwürstchen + Leihgasgrill, + Grillbesteck,

+ 1 Flasche Senf, + 1 Flasche Ketchup und 2 Kisten á 24 x 0,33l frisches Veltins (zzgl. Pfand) zum Vereins-Sonderpreis von 99,00 Euro*

(gültig von April bis Oktober 2017) *Bei Abholung und Rückgabe des Leihgrills in Schmallenberg oder einem unserer Fachgeschäfte vor Ort.

Für alle anderen MERTE-Produkte erhalten die Vereine spezielle Sonderpreise. Neugierig? Dann rufen Sie Elisabeth Möser an und lassen Sie sich unverbindlich ein Angebot unterbreiten (Telefon: 0 29 72 97 17 18 – oder E-Mail: moeser@mert.com). Und wenn Sie noch eine schöne Idee für ein originelles Vereinsfest suchen, fordern Sie kostenlos ein Exemplar des WOLL-Bestsellers „Voll die Bräuche, woll!“telefonisch oder per Mail an (Das Angebot gilt nur für Vereine!).