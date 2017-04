Der „werkkreis kultur meschede“ lädt zu zwei zusätzlichen Veranstaltungen in der laufenden Spielzeit ein:

Zum einen treffen sich alle Rockfans mit Hang zu intelligenten deutschen Texten am Samstag, 20. Mai, ab 20 Uhr in der Rockkneipe TRÖTE, Winziger Platz 3 in Meschede. Die Schmallenberger/Bonner Formation KLÖBNER wird dort im Musikkeller ihre neue Scheibe präsentieren. Karten gibt es nur an der Abendkasse für 5 €.

Lyrik im „Bürgerzentrum Alte Synagoge“

Zum anderen wird eine lyrische-musikalische Darbietung am Mittwoch, 31. Mai, ab 19:30 Uhr im Bürgerzentrum Alte Synagoge Meschede präsentiert. „Wenn du fort bist, ist alles nur halb“, so der Titel einer szenischen Lesung von und mit Christiane Kretzschmar aus Brilon, und Bernd Schläger aus Meschede. Im Dialog lassen sie die Geschichte einer großen, und in ihrem Verlauf dramatischen Liebe zwischen Hans Fallada und Susanne Ditzen lebendig werden. Begleitet wird die Lesung von Dirk Mündelein an seiner E-Gitarre. Die Tickets können in den Bürgerbüros der Stadt Meschede (T. 0291-205136) für 8 € erworben werden, oder gegen 10 € an der Abendkasse.