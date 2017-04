Der TV Neheim veranstaltet am Sonntag, 30. April, den 29. Neheimer Citylauf. Allein für die Schulwertung haben sich 1.215 Schülerinnen und Schüler angemeldet – deutlich mehr als im Vorjahr. Bürgermeister Vogel wird als Schirmherr um 12:45 Uhr den ersten Startschuss abgeben.

Die Jüngsten machen den Anfang

Der 29. Neheimer Citylauf wird in folgenden Kategorien ausgetragen: Ab 12:45 Uhr gehen im Sparkassen-Kinderlauf zunächst die Kinder der Jahrgänge 2006 bis 2011 (U12/U10 und U8) an den Start und müssen eine Laufstrecke von 1,15 km bewältigen (1 Cityrunde). Der Sparkassen-Kinderlauf (L 1) umfasst insgesamt 10 Läufe. Der nächste Durchgang (L2) beginnt um 14:30 Uhr. Im WEPA-Jugendlauf sind 2 Cityrunden zurückzulegen. Hier werden sich die Jahrgänge 1998 bis 2005 in insgesamt 3 Einzelläufen messen. In den Altersklassen U14 /U16 wird jeweils ein getrennter Lauf von Mädchen und Jungen ausgetragen (Jahrgangswertung w+m); in den Altersklassen U18/U20 gibt es einen gemeinsamen Lauf w+m (Altersklassenwertung ). Der Meldeschluss für die Schulwertung war bereits am 07. April; Einzelanmeldungen können noch bis zum 27. April, 18 Uhr, erfolgen. Der Sparkassen-Hobbylauf (L3), über 4,47 km (4 Cityrunden), ist seit 2016 neu beim Neheimer Citylauf. Der gemeinsame Start für weibliche und männliche Jugendliche und Erwachsene ab U 14 ist für 15:15 Uhr geplant. Dieser Lauf wird auch in die Schulwertung mit eingebunden. Einzelanmeldungen sind noch möglich bis 60 Minuten vor dem Start. Am WEPA-Volkslauf (L4) über 10 Kilometer (9 Cityrunden) können Frauen und Männer aller Altersklassen teilnehmen. Dieser Lauf ist auch für die weibliche und männliche Jugend U 18 und U 20 geöffnet. Der Start ist für 16:00 Uhr vorgesehen. Für die Mannschaftswertung des 10 Kilometer-Laufes können maximal 5 Teilnehmer (auch gemischt) gemeldet werden. Das Ergebnis setzt sich aus der Addition der 3 schnellsten Laufzeiten zusammen. Wichtig: die Mannschaftsaufstellung muss spätestens am Wettkampftag bis 15:00 Uhr am Meldestand auf dem Marktplatz bekannt gegeben werden. Auch Einzel-Anmeldungen sind bis 60 Minuten vor dem Start am Meldestand möglich. Online-Anmeldungen sind unter www.tv-neheim.de bis spätestens Donnerstag, 27.04., 18:00 Uhr möglich. Die Siegerehrung ist für ca. 16:45 Uhr vorgesehen.

Preise und Pokale für die Sieger

Für die leistungsstärksten Schulen werden, getrennt nach Grund- und weiterführenden Schulen, Geldprämien ausgelobt. Ausserdem erhalten die leistungs- und teilnahmestärksten Grundschulen jeweils einen Wanderpokal. Auch die leistungsstärkste weiterführende Schule wird mit einem Wanderpokal ausgezeichnet. Alle Kinder und Jugendlichen, die Platz 1 bis 3 belegen, erhalten vom Freizeitbad NASS einen Eintrittsgutschein. Das Orgateam und die Wettkampfleiter Klaus Gleie und Andreas Gersch hoffen auf einen reibungslosen Ablauf, gutes Wetter und viele Zuschauer an der Laufstrecke. Michael Küsgen ist auch beim 29. Neheimer Citylauf wieder im Einsatz – zum 25. Mal. Zudem steht eine große Anzahl an Helfern aus den unterschiedlichen Abteilungen des TV Neheim am Wettkampftag zur Verfügung – ebenso wie viele Mitarbeiter des DRK für den Sanitätsdienst und fünf Radfahrer des RC Victoria.

Zieleinlauf mit Tanzsportabteilung

Vor dem überdimensionalen Zielbogen der Sparkasse werden wieder 10 junge Damen der Tanzsportabteilung des TV Neheim die Läuferinnen und Läufer des Sparkassen-Kinderlaufes in „Cheerleader-Manier“ empfangen. Neben dem sportlichen Vergnügen soll auch der Spaß für die Zuschauer an der Strecke und auf dem Marktplatz nicht zu kurz kommen. So gibt traditionsgemäß das Fanfarenkorps Neheim-Hüsten ein Platzkonzert. Jürgen Wilmes erfreut die Kids als Ballonierer auf Stelzen. Ausserdem gibt es einen Luftballon-Wettbewerb des Fördervereins der Grundschule Müggenberg-Rusch . Alle Besucher können sich auch in diesem Jahr wieder auf eine besonders reichhaltige Tombola mit großartigen Preisen freuen. Eine Cafeteria mit leckeren Torten und ein Imbiss-Stand sind auf dem Marktplatz vertreten.