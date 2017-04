Deutschlands bekanntester Hundeflüsterer kommt am Mittwoch, 15. November 2017, erneut nach Attendorn. Martin Rütter präsentiert sein neues Programm „Freispruch!“ in der Stadthalle.

In einem „Warm-Up“ für seine neue Tour hält der Hundeprofi ab 20 Uhr ein bellendes Plädoyer für die Beziehung zwischen Hasso und Herrchen. Der Vorverkauf startet am Montag, 10. April 2017, um 10.00 Uhr.

Bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen! Denn der einzigwahre „Anwalt der Hunde“ kommt mit seinem brandneuen Programm „Freispruch!“ in die Stadthalle Attendorn. Im Auftrag der Hunde und zur Aufklärung der Herrchen räumt Martin Rütter mit dem Mythos des Problemvierbeiners ein für alle Mal auf. Er holt sie runter von der Anklagebank: die Ausgestoßenen, die Ausgesetzten und die Ausgebüxten. Denn was alle längst wissen, aber kaum zu denken wagen, bringt der Hundeprofi Nummer 1 unmissverständlich auf den Punkt: Schuld ist nie der Hund.

Bei seinen exklusiven Warm-Ups präsentiert der Verteidiger aller Vierbeiner seine neue Live-Show in Reinkultur: „Freispruch!“ pur – in intimer Hundehütten-Atmosphäre, Schnauze an Schnauze und zum Greifen nah.

Karten gibt es ab Montag, 10.04.2017, 10.00 Uhr ab 37,95 € bei der Tourist-Info in der Rathauspassage in Attendorn, im Bürgerbüro, in der Buchhandlung Frey, online unter www.tickets.attendorn.de, über die Tickethotline 0180/6050400 (0,20 €/Minute aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Minute aus allen Mobilfunknetzen) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.