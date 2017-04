Sauerland-Höhenflug Trailrun am 11. Juni

Der Sauerland-Höhenflug Trailrun in Sundern-Hagen geht am 11. Juni in die 4. Runde! Nach drei sehr erfolgreichen und ausgebuchten Veranstaltungen hat sich der Ski-Club Hagen-Wildewiese wieder viel vorgenommen! Mit Unterstützung des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge und des Sauerland-Tourismus laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Bis zum 9. April können sich alle Sportler vergünstigt mit dem „early-bird Tarif“ anmelden. Bereits jetzt haben das schon über 350 Läuferinnen und Läufer getan. „Sogar aus den benachbarten Niederlanden hat sich in diesem Jahr ein ganzer Reisebus mit über 80

Personen angekündigt“, so Peter Nolte vom Ski-Club. „Zahlreiche Läufer und Wanderer werden anreisen und auch im Sauerland übernachten. Das freut uns vom Naturpark Sauerland- Rothaargebirge“, lobt die neue Ansprechpartnerin für den Sauerland-Höhenflug Mona Mause. „Daran kann man sehen, dass sich die Mühe lohnt und auch der Sauerland- Höhenflug als Premium-Wanderweg weitere Bekanntheit erlangt.“

Zum zweiten Mal findet ein Schülertrailrun über 1 bzw. 1,7 km statt, der von der Volksbank Sauerland unterstützt wird. So können sich alle Kinder in den Altersklassen U8 bis U16, die am Schülertrailrun teilnehmen möchten, kostenlos anmelden. Die Volksbank Sauerland übernimmt die Anmeldegebühr. Die Anmeldung ist ab sofort auf der bekannten Homepage www.Hoehenflug-Trailrun.de freigeschaltet.

Für gute Stimmung an der Strecke sorgt in diesem Jahr erstmals die bekannte Sambagruppe „Samba Piranha“ aus Sundern, die die Läufer vor Ort antreibt. Und auch für das leibliche Wohl rundherum ist wieder bestens gesorgt. Neben verschiedenen kühlen Getränke wie Veltins Fassbrause werden Baguettes, Nudeln, Pommes, Würstchen und Kuchen angeboten. Die Kinder erwartet eine Hüpfburg.

Der Erlös des Trailruns kommt wieder der Jugendarbeit des SC Hagen-Wildewiese zu Gute. „Das Trainingslager der Kinder und Jugendlichen und die Startgebühren für die umliegenden Wettkämpfe werden von dem Geld bezuschusst“, freut sich der Lauftrainer des Ski-Clubs Thomas Baehr.

Zum zweiten Mal ist der Sauerland-Höhenflug-Trailrun Wertungslauf für den Volksbank Sauerland Laufcup bei folgenden Strecken: 10 km (Erwachsene), 5 km (Jugend) und 1,7 bzw. 1 km (Schüler). Auf der neuen Homepage www.volksbank-sauerland-lauf-cup.de gibt es dazu weitere Informationen.

Weitere Informationen zum Sauerland-Höhenflug-Trailrun und Schüler-Trailrun finden Sie auf der Homepage: www.Hoehenflug-Trailrun.de