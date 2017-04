Mit voller Motivation geht es für die Fahrer des Teams in dieser Woche in die marokkanische Hauptstadt Casablanca. Für die Fahrer wird die zehntägige Rundfahrt zum letzten Härtetest vor der am 23.4. in Düren beginnenden Radbundesliga. Nominiert für Nordafrika sind Louis Leinau, Marvin Kötting, Jonas Härtig, Christoph Schweizer, Christian Mager und Julius Domnick. Ziel ist für das junge Team weitere Rennkilometer und erste Erfolge zu sammeln. Die zehntägige Marokko Rundfahrt findet bereits zum 30. mal statt und gehört zur UCI Tour. Etappenorte sind unter anderem bekannte Städte wie Casablanca, Rabat, Kènitra, Tanger Fès, Mèknes und Benslimane. Insgesamt müssen die Rennfahrer teils bergige 1540 Kilometer zurücklegen.

Das die Form langsam kommt, konnte Kapitän Christoph Schweizer am vergangenen Sonntag in Düren Merken beweisen. Beim Rennen über knapp 100 Kilometer schaffte es Schweizer auf das Podium! Knapp geschlagen vom Sieger aus den Niederlanden Roy Eefting sprintete er auf den 2.Platz. Rang drei ging an Raphael Freienstein vom Team Lotto Kern Haus. Schweizer gehörte über weite Teile des Rennens zu einer sechsköpfigen Spitzengruppe und war einer der aktivsten Fahrer. Selbst als im Finale das jagende Hauptfeld den Anschluss fand, hielt er sich vorn.