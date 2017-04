Impulstag zum Spirituellen Sommer 2017

Es ist der mittlerweile schon traditionelle Auftakt zum Spirituellen Sommer, beziehungsweise zu dessen Vorbereitung. Mehr als 100 Gäste folgten der Einladung des Netzwerkes Wege zum Leben in Südwestfalen zum diesjährigen Impulstag in Schmallenberg.

Zum Teil hatten die Besucher auch weitere Anfahrten aus Wittgenstein, Medebach, Hallenberg, Siegen, Diemelsee, dem Märkischen Kreis und dem Kreis Olpe in Kauf genommen. Sie spiegelten zudem die Vielfalt des Netzwerkes wieder: Wo sonst kommen so viele unterschiedliche Bereiche und Professionen wie Künstler, Touristiker, Ranger,

Ordensleute, Menschen aus der Heimat- und Kulturarbeit, Vertreter/innen der

Kirchen, Akteure aus dem Gesundheitswesen, SGV und Landschaftsplanung

zusammen? Diese Vielfalt machte das Treffen am Impulstag einzigartig und

zukunftsweisend und ermöglichte angeregte Begegnungen.

„Licht. Orte.“ entdecken

Nach der Begrüßung durch die Projektleiterin, Frau Susanne Falk, stellten vier

Referentinnen in ihren Impulsvorträgen mögliche Zugänge zu den kraftvollen und

spirituellen Orte in der Region in den Mittelpunkt. Sie referierten aus ganz

unterschiedlichen Sichtweisen zum Thema und stellten unter anderem die Frage:

„Was macht einen Ort zum kraftvollen oder spirituellen Ort, wie ist er zu

erkennen?“. Die Landschafts- und Freiraumplanerin Frau Dr. Roswitha Kirsch-

Stracke zeigte auf , dass es oft archetypische Situationen wie Gewässer,

Wald/Bäume oder erhabene Plätze wie Berge und Felsen sind, die Menschen

anziehen und ihnen Kraft geben. Die Theologin Elisabeth Grube zog das Fazit, dass

die Erfahrungen, die Menschen machen, jeden Ort zu einem spirituellen bzw.

kraftvollen Ort verwandeln können. Die Künstlerin und Geomantin Ulrike Mertens

betonte dazu: „Die Voraussetzung zur Wahrnehmung spiritueller Orte ist es, die

eigene Wahrnehmung über alle Sinne zu schulen.“ Gemeindereferentin und

Christliche Wegbegleiterin Monika Winzenick verwies auf das Beispiel der Lichterund

Zuspruchskirche in Gleidorf , die mit Licht, Texten und Musik jedem Besucher

die Möglichkeit sinnlicher Erfahrung bietet und so Raum für die Gefühle der

Menschen gibt.

Workshops zur Vertiefung der Themen

Nach Abschluss der Impulsvorträge arbeiteten die Gäste des Impulstages in

kleineren Workshops an den vier Hauptthemen weiter. Die Arbeit verlagerte sich

erstmals auch in die Umgebung. Eine Gruppe traf sich am Holzerlebnisparcours und

eine andere brach zur Lichter- und Zuspruchskirche in Gleidorf auf.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die angenehme und gastfreundliche

Atmosphäre genossen und konnten viele interessante, tiefgehende Begegnungen

erleben sowie neue Erkenntnisse und Blicke auf die kraftvollen und spirituellen

„Licht.Orte.“ um uns und in uns gewinnen.

Das Programmheft zum Spirituellen Sommer mit mehr als 300 Veranstaltungen in

ganz Südwestfalen ist momentan in der Vorbereitung und erscheint Mitte Mai

2017. Hubertus Schmidt, Gastgeber der Veranstaltung und Mitglied der

Lenkungsgruppe Spiritueller Sommer nutze die Gelegenheit schon einmal alle

Interessierten zur Eröffnungsveranstaltung,