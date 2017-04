Warstein gut vertreten im MONOPOLY Edition Sauerland

Warstein, 30. März 2017. Das neue „MONOPOLY Sauerland“ ist da, und mehrfach ist auf dem Spielebrett auch das Stadtgebiet Warstein zu sehen. „Wir freuen uns, dass mit dem beliebten Gesellschaftsspiel nun auch Heimatliebe und Zugehörigkeit zum schönen Sauerland ausgedrückt werden können. Und es ist natürliche eine hervorragende Werbung für unsere Region. Das Spiel ist eine tolle Geschenkidee zu Ostern oder ein originelles Mitbringsel bei Besuchen“, freut sich Sylvia Lettmann, Leiterin des Stadtmarketings Warstein. Ab sofort ist das Spiel an der Infothek im Rathaus und bei vielen weiteren Stellen erhältlich.

Grüne Hügel, lange Bergkämme und weite Täler, echte Herausforderungen für Wanderer und Radfahrer. „Von Arnsberg bis Winterberg und von Altena bis Warstein erstreckt sich eine der faszinierendsten Mittelgebirgslandschaften Europas. Und mittendrin die kleinen Städte und Orte, die das Sauerland so einzigartig machen“, so wird die Spieleregion auf der Verpackung beworben. Natürlich sind auch die Spielfelder der Edition Sauerland entsprechend angepasst. Die Bahnhöfe der klassischen Ausgabe sind in der Sonder-Edition die Grube Christiane (Besucherbergwerk in Diemelsee), der Heilstollen in Nordenau (nahe Winterberg), das Aqua Olsberg und die Warsteiner Brauerei. „Diese neue Belegung macht viele Orte und Sehenswürdigkeiten bekannter, ich selbst habe auch erst mal nachgeschaut, worum es sich dabei handelt und ob es interessant für einen Ausflug ist“, so Lettmann.

Die Mitte des Spielfeldes gibt den Blick frei auf eine sanfte sonnendurchflutete Hügellandschaft, und der Himmel ist voller Ballone – selbstverständlich ein Hinweis auf die Warsteiner Internationale Montgolfiade. Anstelle der Straßen gibt es beim Sauerland MONOPOLY Städte. Die Stadt Warstein ist gut positioniert, nämlich wo sich beim klassischen Spiel der Opernplatz (rotes Feld) befindet. Das Feld zeigt ein Foto des Lörmecketurms, mittlerweile wohl eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt.

Lettmann: „Das Spiel wurde in einer limitierten Auflage von 2.000 Stück erstellt, könnte also theoretisch sogar einmal Sammlerwert bekommen. Der Verkaufspreis liegt bei 42,95 Euro.“ In der Stadt Warstein ist die MONOPOLY Edition Sauerland erhältlich an folgenden Stellen: An der Infothek im Rathaus, im E-Center-Dumke, bei der Buchhandlung Dust in Warstein und bei Schreibwaren Hoppe in Warstein-Belecke.