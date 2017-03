Saalhausen / Kreis Olpe / Hochsauerlandkreis. Die geplanten 60 „Servicewohnen“-Einheiten und 35 Pflegeplätze werden zwar erst im Jahr 2020 bezugsfähig sein. Dennoch stößt das Projekt „Alter(n)sgerechtes Wohnen“ der Volksbank Bigge-Lenne in der Bevölkerung bereits heute auf reges Interesse, und das sowohl im Kreis Olpe, als auch im Hochsauerlandkreis.

Auf einer eigens zu diesem Zweck eingerichteten Internetseite stellt die Volksbank Bigge-Lenne jetzt regelmäßig aktuelle Informationen zum Fortschritt des Bauvorhabens bereit. Unter www.voba-bigge-lenne.de/servicewohnen finden Interessierte außerdem Antworten auf häufig gestellte Fragen und können sich unverbindlich als potenzielle Mieter vormerken lassen.

„Die positive Resonanz freut uns sehr und bestätigt uns in unserem Entscheidung, dieses Geschäftsfeld für die Volksbank Bigge-Lenne zu erschließen“, so Vorstandssprecher Peter Kaufmann. Und weiter: „Wir kennen die Menschen und ihre Bedürfnisse, haben umfassende Erfahrungen und unsere Kunden bescheinigen uns hohe Kompetenz beim Thema Immobilien. So können wir umfassende Dienstleistungen bieten und im Leben unserer Kunden noch relevanter werden.“

Das Bauvorhaben im Luftkurort Saalhausen ist ein gemeinsames Projekt der Volksbank Bigge-Lenne und der WohnGut GmbH, Osterseifen.