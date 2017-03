Neuer Internetauftritt Wirtschaftsförderung Schmallenberg

Schmallenberg. Mit immer leistungsfähigeren Endgeräten steigen auch die Möglichkeiten des mobilen Internets. Aber auch die Anforderungen an jede Homepage. Hier setzte die Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) und der Schmallenberger Werbeagentur 4NET an. Nun ist das Ergebnis sichtbar: eine aktuelle, zeitgemäße Webpräsenz, die sich im Responsive Webdesign präsentiert und sich Smartphones, Tablets und Co. automatisch anpasst.

SUZ-Vorsitzender Heinz-Josef Harnacke: „Unsere neue Internetpräsenz zeichnet sich durch ein schlichtes und klares Design aus. Kerngedanke bei der Entwicklung war es, hilfreiche Informationen und Inhalte für Unternehmer, Gründungsinteressierte und Schmallenberger Bürger übersichtlich darzustellen. Die Besucher können sich ab sofort noch schneller einen Überblick über unsere Dienstleitungsangebote und über aktuelle Veranstaltungen verschaffen.“

Dank einer übersichtlichen und nutzerorientierten Menüführung gelangen interessierte Besucher auf direktem Weg zu den gewünschten Informationen rund um das Leistungsspektrum von SUZ.

Geschäftsführerin Annabel Butschan ergänzt: „Ein weiteres Herzstück der Seite stellt der Karrierebereich dar: Die Job-, Ausbildungs- und Praktikumsbörse wurde dem neuen Design angepasst und hinsichtlich der Menüführung überarbeitet – einfacher, intuitiver und schneller zielführend. Außerdem wird durch eine völlig neugestaltete Immobilienbörse eine noch bessere Übersicht des gewerblichen Immobilienangebots gegeben.“

3 Börsen – 1 Anspruch: Aus einen Blick wissen, wie viele Stellen wo frei sind

Ob es um Praktikums- oder Ausbildungsplätze oder um aktuelle Stellenangebote geht: Alle drei Börsen haben Counter, die die Anzahl der freien Plätze/Stellen anzeigen. Einen Klick weiter folgt die übersichtliche Auflistung der Vakanzen nach Datum, mit Stellenbezeichnung sowie mit Unternehmens- und Branchenangabe. Die Detailansicht liefert zusätzliche Informationen und endet mit der Möglichkeit zur direkten Bewerbung per E-Mail.

Immobilien einfach suchen und ebenso finden

In der von der Wirtschaftsförderung Schmallenberg betriebenen Datenbank „Gewerbeobjekte“ können bestehende Angebote nach logischen Kriterien gefiltert und eingesehen werden. Darüber hinaus leiten Links zu den Angeboten von Sparkasse und Volksbank weiter. Sollte kein Angebot dabei sein, helfen entsprechende Such- und Angebotsformulare weiter.

Weitere Domains helfen zielführend weiter

www.karriere-schmallenberg.de, www.schmallenberg-ausbildungsboerse.de und www.schmallenberg-ausbildungsmesse.de beinhalten spezielle Seiten, die sich ausschließlich mit den Themen Job, Praktikum und Ausbildung befassen. Darüber hinaus informiert www.schmallenberg-unternehmen-zukunft.de/unternehmensverzeichnis.html über fast alle im Schmallenberger Raum aktiven Unternehmen inklusive Arbeitsmarktdaten, Studien und weiteren relevanten Publikationen.