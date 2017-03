Die beliebte Modenschau und der verkaufsoffene Sonntag dürfen nicht fehlen – Eisklettern auf dem „Alten Markt“ – Sperrung von Innenstadtflächen ab Samstagmittag

Am Sonntag, 19. März 2017, findet in der Hansestadt Attendorn der Frühlingsmarkt statt.

Dabei findet die fast schon legendäre Modenschau auf dem Platz „Alter Markt“ statt. Die Attendorner Einzelhändler präsentieren hier ihre neuen Frühlings- und Sommerkollektionen. Zu flotter Musik und hoffentlich reichlich Sonnenschein zeigen die Models neue Farben und Trends. Die Modenschauen finden jeweils um 12.00 Uhr und um 15.00 Uhr statt.

Die Geschäfte Maiworm, Maiworm Young Fashion, Schuster Pro Fashion, Chicceria und Trags mit Fassung präsentieren ihre neue Frühlingsbekleidung auf dem Laufsteg, passend hierzu zeigen die Optiker Augenmeisterei, Niedergesäss und Raring ihre Brillenkollektionen 2017. Außerdem stellen Konplott und die Lederwarenkiste die Accessoires des Sommers vor. Der neuste Schuhtrend wird vom Schuhhaus Hoberg präsentiert.

Im Anschluss an die erste Modenschau können die neuen Trends direkt erworben werden, denn die Einzelhändler im Stadtkern öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr. Der Attendorner Einzelhandel erwartet die Besucherinnen und Besucher natürlich auch in diesem Jahr wieder mit tollen Aktionen in und vor den Geschäften.

Neben der Modenschau findet rund um das Rathaus erneut eine kleine Kirmes statt. Fahrgeschäfte für die Kleinen und jede Menge Action erwartet die ganze Familie.

Auf dem Marktplatz kann jeder seine Kletterkünste an einer Eiskletterwand unter Beweis stellen. Zudem befindet sich in der Kölner Straße eine Auto-Ausstellung, bei der das Autohaus Cavallaro, Ford Weil und Toyota Keller die neuesten Auto-Trends präsentieren werden.

Der Kulturring der Hansestadt Attendorn lädt von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr alle Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren zu einem „Mitmach-Konzert“ mit dem Trio „Tiritomba“ in die Rathaus-Galerie ein. Frau Schwein ist auf der Suche nach ihrer ganz eigenen Musik. Dabei trifft sie allerhand ideenreiche Tiere: ein trommelndes Pferd, tanzende Frösche, jammernde Katzen, Flöhe, Vögel, Fische. Und weil Frau Schwein es gesellig liebt, schafft sie es immer wieder auf ganz ansteckende Art, das Publikum zum Mitmachen zu bewegen: Klatschen, stampfen, husten, pusten, hüpfen und lachen – alles wird zu Musik gemacht (Infos: Barbara Wilkmann, 02722/53344)

Aufgrund der Aufbauzeit für den Frühlingsmarkt und die Kirmes wird die Kölner Straße von der Apotheke am Kölner Tor bis zum Rathaus sowie der Klosterplatz und der Rathausvorplatz bereits ab Samstagmittag nach dem Wochenmarkt gesperrt. Der Parkplatz „Neumarkt“ bleibt frei. Anwohner und Besucher können hier weiterhin parken.

Alle Sperrungen werden voraussichtlich am Sonntagabend ab 20.00 Uhr aufgehoben.